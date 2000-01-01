Редакция ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». Горожанин Вячеслав спрашивает, что лучше подарить женщине на 8 марта.

«Форумчане, как будете поздравлять своих женщин с 8 марта? Я вот ещё не решил, или цветы куплю, или подарок. На всё вместе денег не хватит, сейчас букеты под тысячу стоят. Как думаете, что лучше? Моя девушка вроде и цветы, и подарки тоже любит» — написал Вячеслав.

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