Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
Новосибирская прокуратура нашла «отдельные нарушения» в повышении тарифов ЖКХ

Что подарить любимой на 8 марта, цветы или что-то другое — вопрос дня

Сегодня 13:21
347
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Редакция ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». Горожанин Вячеслав спрашивает, что лучше подарить женщине на 8 марта.

«Форумчане, как будете поздравлять своих женщин с 8 марта? Я вот ещё не решил, или цветы куплю, или подарок. На всё вместе денег не хватит, сейчас букеты под тысячу стоят. Как думаете, что лучше? Моя девушка вроде и цветы, и подарки тоже любит» — написал Вячеслав.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 12
Добавить комментарий
аватар
Анонимный пользователь
2 0
Я подарю и то, и другое
ответить
аватар
далекий
4 2
буду исходить из того, что получу завтра на 23-е! может быть, носки и гель для бритья получит!
ответить
аватар
Киров
6 8
Зачем вообще что-то дарить на 8 марта, как и на 23? бессмысленная трата денег.
ответить
аватар
Господин с ильинки 1813
4 2
Цветы и что-то другое.
Но подарок должен содержать нотки подаренного на 23 февраля. Ну типо маленькая мстя. Или наоборот если подарок хороший на 23 был значит расплата.
ответить
аватар
Иннокентий
1 0
Цветы - бесполезные веники! лучше эту тысячу вложить в хороший подарок, духи например! или золото
ответить
аватар
Нюся
1 0
Зачем вообще что-то дарить на 8 марта, как и на 23? бессмысленная трата денег.
жлобам, конечно, не надо ничего дарить) а для нормальных людей это повод для того, чтобы сделать сюрприз близким! я вот мужу подарила игровую мышь для компьютера, он давно хотел.
ответить
аватар
.
1 2
сплошные праздники кругом, чтобы отвлечь людей от того, что происходит в стране. умело запудривают мозги
ответить
аватар
арпоывлдтфолварывлд
1 0
мда....убила если честно фраза на все вместе не хватит...
букеты которые нормальные букеты стоят и дороже....
а за 1000 сейчас ничего толком не купить.
лучше сходите куда-нить в кафешку или закажи суши и посидите дома.
ответить
аватар
арпоывлдтфолварывлд
0 3
Господин с ильинки:
Цветы и что-то другое.
Но подарок должен содержать нотки подаренного на 23 февраля. Ну типо маленькая мстя. Или наоборот если подарок хороший на 23 был значит расплата.
детский сад
ответить
аватар
Кысь
3 0
мда....убила если честно фраза на все вместе не хватит...
букеты которые нормальные букеты стоят и дороже....
а за 1000 сейчас ничего толком не купить.
лучше сходите куда-нить в кафешку или закажи суши и посидите дома.
с одной стороны детсад, с другой не оч справедливо, что женщины на 8-е требуют шикарных подарков, а сами дарят на 23-е какую-то дичь
ответить
аватар
Qwert
0 0
Ребятки, еще 23 не прошло, а вы уже 8 марта. Куда торопитесь? Лучше бы спрашивали, что подарить на 23 февраля...
ответить
аватар
321
2 0
Господин с ильинки:
Цветы и что-то другое.
Но подарок должен содержать нотки подаренного на 23 февраля. Ну типо маленькая мстя. Или наоборот если подарок хороший на 23 был значит расплата.
или депозит открыть
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ