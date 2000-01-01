Мэр Новокузнецка отменил строительство кафе в центре города
Сегодня 13:30
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Кафе не будет! Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов запретил строить заведение общепита перед окнами девятиэтажного жилого дома.
Речь идёт о двухэтажном кафе, которое планировалось возвести на улице Франкфурта, 15. Мэр Новокузнецка отменил разрешение на его строительство, сообщает SU.
Распоряжение вступило в силу с момента его подписания — с 14 февраля 2017 года.
Новокузнечане забеспокоились в январе 2017 года, когда строители приступили к расчистке площадки под фундамент будущего заведения. Горожане опасались, что новое кафе закроет окна практически половины квартир со стороны фасада. Теперь поводов для беспокойств нет.