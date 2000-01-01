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Новосибирская прокуратура нашла «отдельные нарушения» в повышении тарифов ЖКХ

Мэр Новокузнецка отменил строительство кафе в центре города

Сегодня 13:30
966
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs2.4sqi.net

Кафе не будет! Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов запретил строить заведение общепита перед окнами девятиэтажного жилого дома.

Речь идёт о двухэтажном кафе, которое планировалось возвести на улице Франкфурта, 15. Мэр Новокузнецка отменил разрешение на его строительство, сообщает SU.

Распоряжение вступило в силу с момента его подписания — с 14 февраля 2017 года.

Новокузнечане забеспокоились в январе 2017 года, когда строители приступили к расчистке площадки под фундамент будущего заведения. Горожане опасались, что новое кафе закроет окна практически половины квартир со стороны фасада. Теперь поводов для беспокойств нет.

Комментарии 4
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2 0
Мзду не донесли?
Нее..Там, казино с варьете-бар будет...))))
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Катерина
2 19
Бред !!!! Тоже мне, нашли причину . Окна закроет у бедниньких , какая жалость , сума сойти, это же надо так окна им закроет .
А деньги ? Их кто-то вернёт ?
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1 0
Мзду не донесли?
Да, нееее. Тут другая "система". Недомерок пишет якобы "отказ". Дальше владелец участка идет в прокуратуру и тупо отменяет незаконную бумагу. Вот такая тут "многоходовочка". Единственный минус, то что "мзду" придется еще занести в пару кабинетов, а так ничего сложного только вопрос времени.

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