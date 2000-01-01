Кафе не будет! Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов запретил строить заведение общепита перед окнами девятиэтажного жилого дома.

Речь идёт о двухэтажном кафе, которое планировалось возвести на улице Франкфурта, 15. Мэр Новокузнецка отменил разрешение на его строительство, сообщает SU.

Распоряжение вступило в силу с момента его подписания — с 14 февраля 2017 года.

Новокузнечане забеспокоились в январе 2017 года, когда строители приступили к расчистке площадки под фундамент будущего заведения. Горожане опасались, что новое кафе закроет окна практически половины квартир со стороны фасада. Теперь поводов для беспокойств нет.