Девочка во время катания с горки серьёзно травмировалась. Скорая отказала ей в госпитализации. Спустя несколько дней ребёнок умер. сообщает «Тайга.инфо».

В настоящее время следственные органы края сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. А близкие создали петицию с просьбой наказать виновных в смерти ребёнка.

«В середине декабря 2016 года 14-летняя девочкаа, катаясь на ледяной горке в городе Уяре, упала и ударилась, после чего стала жаловаться родственникам на боль в области правого тазобедренного сустава. 9 февраля, когда боль усилилась, девушка обратилась за помощью в Уярскую центральную районную больницу, где ее осмотрела врач-хирург и назначила лечение. 13 февраля 2017 года несовершеннолетняя скончалась», — сообщили в Следственном комитете Красноярского края.

Близкие погибшей девочки винят врачей в халатности. Автор петиции описала ситуацию, которая происходила в те дни.

Как сообщает издание, 9 февраля после травмы на горке у девочки поднялась температура выше 39 градусов. На «скорой» ее увезли в больницу. Девушке было так больно, что медсестры возили ее на коляске. Хирург поставила диагноз «артрит», назначила болеутоляющие и жаропонижающие препараты и отправила домой, сказав, чтобы девочка записалась на прием на следующую неделю. В пятницу 10 февраля девочка вместе с мамой попытались попасть на прием, но не смогла — талончиков к хирургу не было до понедельника.

«В выходные дни (11 и 12 февраля) нога разболелась еще сильнее, начали неметь руки и ноги, температура тела упала до 35 градусов. Несколько раз вызывали „скорую“, фельдшеры ставили обезболивающие, но в госпитализации отказывали, мотивируя это тем, что на выходных в больнице ей никто заниматься не будет», — рассказывают знакомые школьницы.

Утром 13 февраля больной опять поставили обезболивающее и препарат, название которого авторам петиции неизвестно, после чего «девочка закрыла глаза и больше не открыла». По предварительному заключению патологоанатома, школьница четыре дня страдала от сепсиса.