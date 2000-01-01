Плохая новость для «шерлокоманов» — британский сериал «Шерлок» может закончиться раньше времени.

На прекращение съёмок намекнул сценарист Марк Гэтисс, играющий в сериале брата сыщика — Майкрофта Холмса.

«Я, честно, не знаю, будет ли что-то ещё. Согласовать графики Бенедикта Камбербетча и Мартина Фримана невероятно сложно», — передаёт британское издание The Sun слова сценариста.

Четвёртый сезон закончился на счастливой ноте, отметил Гэтисс. По его словам, будь это финал, он бы порадовался такому окончанию.

«Шерлок» — британский сериал о приключениях сыщика Шерлока Холмса. Он снят по мотивам книг Конан Дойля, однако действие в картине происходит в наши дни. Сериал несколько раз номинировали на премию «Эмми».