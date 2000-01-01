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Легендарный сериал может закончиться раньше времени

Сегодня 19:30
1423
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.lifetours.ru

Плохая новость для «шерлокоманов» — британский сериал «Шерлок» может закончиться раньше времени.

На прекращение съёмок намекнул сценарист Марк Гэтисс, играющий в сериале брата сыщика — Майкрофта Холмса.

«Я, честно, не знаю, будет ли что-то ещё. Согласовать графики Бенедикта Камбербетча и Мартина Фримана невероятно сложно», — передаёт британское издание The Sun слова сценариста.

Четвёртый сезон закончился на счастливой ноте, отметил Гэтисс. По его словам, будь это финал, он бы порадовался такому окончанию.

«Шерлок» — британский сериал о приключениях сыщика Шерлока Холмса. Он снят по мотивам книг Конан Дойля, однако действие в картине происходит в наши дни. Сериал несколько раз номинировали на премию «Эмми».

Комментарии 7
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Я
13 0
Ха! Популярный сериал, а 74% его даже не смотрят!
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местный-2
9 1
Не надо было и начинать его.
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вячеслав
3 0
прочитал заголовок, уж было подумал, что речь идет про любимую "игру престолов". уффф...слава богам, старым и новым, не про нее
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Местная 6401
6 1
Как же ВГ любит оперировать громкими эпитетами к месту и не к месту (чаще второе) - "легендарный" - для кого? И в каком контексте он вообще вдруг стал легендарным, когда успел обрасти легендами с учётом того, что вообще ещё даже не доснят? Видимо тут имеется ввиду, что слава этого сериала легендарна в плане вымышленности его популярности... Учитывая результаты голосования на данный момент 3/4 населения в лучшем случае слышали об этом сериале и даже не думают его смотреть.
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Вот так
3 0
Какую то дичь, триллер на снимали. Одну серию посмотрел, а больше не смог!
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Сакура
1 1
капец, хоть бы досняли все-таки.(((( я так жду нового сезона
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