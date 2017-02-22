Ох уж эти женщины!

Специалисты рассказали о самом сложном испытании для представительниц прекрасного пола. Как выяснилось, особые трудности женщинам доставляет их собственное настроение, пишет OA.news

По словам исследователей, оно меняется независимо от их желания. Когда дама говорит, что ничего не может поделать с собой — это действительно так, уверяют эксперты.

Причину плохого настроения женщина находит в любом действии близких. Тогда облегчением может стать ссора или плач.

Настроение у женщины может ухудшиться из-за недосыпания, усталости, стресса, «критических дней», голода, беспорядка, отсутствия внимания, а также при беременности или недостатке контакта с близкими.