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Управляющие компании оперативно избавят Кузбасс от последствий снегопада

Сегодня 14:49
264
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
belive.ru

В праздничные дни управляющие компании Кемеровской области будут работать в усиленном режиме.

Обслуживающим организациям предстоит локализовать последствия обильных снегопадов, привести в порядок дворы и кровли многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.

По словам начальника ведомства Ирины Гайденко, особое внимание при проведении работ управляющие компании должны уделить безопасности.

Отмечается, что в наведении порядка на своих дворовых территориях могут поучаствовать и жители. Необходимый для уборки снега инвентарь желающим предоставят.

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