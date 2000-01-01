В праздничные дни управляющие компании Кемеровской области будут работать в усиленном режиме.

Обслуживающим организациям предстоит локализовать последствия обильных снегопадов, привести в порядок дворы и кровли многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.

По словам начальника ведомства Ирины Гайденко, особое внимание при проведении работ управляющие компании должны уделить безопасности.

Отмечается, что в наведении порядка на своих дворовых территориях могут поучаствовать и жители. Необходимый для уборки снега инвентарь желающим предоставят.