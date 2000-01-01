Ведущий программы на НТВ «Поедем, поедим!» посетил Кузнецкую крепость в Новокузнецке.

Как сообщили журналистам ВашГород.ру работники Кузнецкой крепости, иностранный гость Джон Уоррен побывал на шорском празднование Нового года, оценил шорскую кухню.

Далее столичные съемочная группа программы посетит «Кузнецкий Алатау», а затем отправятся на съёмки «Белых пляжей Сибири».

Отметим, 20 февраля Джон Уоррен побывал в Кемерове, где также смог попробовать оригинальные блюда с местным колоритом: варенье из кедровой шишки, хлеб с углём и кебаб из медведя. Кроме этого, англичанин посетил угольный разрез.