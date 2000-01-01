Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на предстоящие выходные дни.

В четверг, 23 февраля, днём местами пройдёт небольшой снег, поземок, по югу местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, местами −2…−7.

В ночь на пятницу, 24 февраля, похолодает до −6…−11, местами до -17 градусов.

В пятницу днём ожидается −4…+1 градус. Порывы юго-западного ветра будут достигать 13 метров в секунду.

В субботу, 25 февраля, синоптики прогнозируют днём от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Осадков не ожидается.

В ночь на воскресенье, 26 февраля, столбик термометра опустится до 6…11 градусов ниже ноля, местами до -17. Ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду.

В воскресенье и понедельник температура сохранится практически в тех же пределах: днём −3…+2 градуса, ночью — минус 2… минус 7 градусов.

Со вторника начнутся осадки, усилится ветер. Дневная температура будет в пределах ноля градусов.