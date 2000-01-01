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В Новокузнецке стреляли в конкурсного управляющего ССК: официальный комментарий

Сегодня 17:56
1222
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fullhdoboi.ru

В Новокузнецке неизвестные напали на конкурсного управляющего «Сибирской сбытовой компании» Олега Фокина.

«Сегодня в 07:30 в отдел полиции „Левобережный“ управления МВД России по г. Новокузнецку поступило сообщение о том, что возле гаражных боксов на ул. Грдины неизвестный из травматического оружия причинил ранения мужчине. По сигналу на место происшествия незамедлительно выехали патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа. Подозреваемый скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу, в настоящее время находится на операции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Как пояснили журналистам ВашГород.ру в пресс-службе управлении МВД Новокузнецка, на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции «Левобережный» УМВД России по г. Новокузнецку. Предварительно установлено, что преступление произошло на бытовой почве в результате конфликта.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Комментарии 10
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8 1
Если бы все на "бытовой почве" в результате конфликта стреляли, тут бы уже половина города пала. Либо этот конкурсный близок к криминалу, либо почва совсем иная
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Татьяна
8 0
Если бы все на "бытовой почве" в результате конфликта стреляли, тут бы уже половина города пала. Либо этот конкурсный близок к криминалу, либо почва совсем иная
А вы похоже живёте в своих параллельных мирах, мадам! Неадекватов всё больше и больше, поэтому скоро так и будет, половина населения друг друга перебьют. Из-за парковки машин убивают, слово сказал, убивают. А что вы хотите, меньше поить народ надо, да садить на наркоту! Населению не прививается нормальная культура общения и поведения. Одним словом, люди становятся дикарями.
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аватар
??
9 0
А вы похоже живёте в своих параллельных мирах, мадам! Неадекватов всё больше и больше, поэтому скоро так и будет, половина населения друг друга перебьют. Из-за парковки машин убивают, слово сказал, убивают. А что вы хотите, меньше поить народ надо, да садить на наркоту! Населению не прививается нормальная культура общения и поведения. Одним словом, люди становятся дикарями.
Да уж какая культура общения поможет, если все находятся в крайне стрессовом состоянии. У ВСЕХ хоть с какой-нибудь стороны да проблемы есть. И ладно бы, если бы их можно было решить. Так ведь их НЕВОЗМОЖНО решить, так как куда ни глянь везде...а дальше сами поймете, не маленькие.
ответить
аватар
??
2 0
Да уж какая культура общения поможет, если все находятся в крайне стрессовом состоянии. У ВСЕХ хоть с какой-нибудь стороны да проблемы есть. И ладно бы, если бы их можно было решить. Так ведь их НЕВОЗМОЖНО решить, так как куда ни глянь везде...а дальше сами поймете, не маленькие.
Ах да, предупреждали нас, предупреждали не лезть со своим мнением, а все вот хочется иногда высказаться..., наверное, себе на голову.
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Татьяна
1 4
Ах да, предупреждали нас, предупреждали не лезть со своим мнением, а все вот хочется иногда высказаться..., наверное, себе на голову.
А я думаю что, наоборот, надо нам всем больше высказываться по бардаку во всей системе. И я думаю прочитав про одного врача, другой человек уже не пойдёт к нему и так по всем сферам. Я считаю что, наше здоровье и жизнь должна быть самыми ценными. Но от того как нас лечат, мы становимся в лучшем случае инвалидами, а то и вовсе умираем. Зачем нам такие врачи скажите? Я вообще до сих пор не могу прийти в себя за 15 прошедших лет. Ну скажите, как, заведующий кардиологическим отделением, человек со стажем, за десять дней, не смог вообще услышать и определить проблемы с сердцем? Тем более ревматический порок сердца! Когда даже 10-летний ребёнок сможет определить что, стук сердца неправильный. И в течении 15 лет, этот заведующий продолжает отстаивать взятое с потолка заключение по сердцу. Не знаю, возможно это единичный промах у этого врача, но зачем ты придумал с головы заключение и столько лет отстаивать? Нет чтобы сразу извиниться и назначить лечение человеку, ан нет, оставили вообще без всякой мед помощи в тяжёлом состоянии. Что делает такой доктор до сих пор в кардиологии, никого не смущает? Будем больше писать, думаю станет вразы больше порядка.
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аватар
??
0 1
А я думаю что, наоборот, надо нам всем больше высказываться по бардаку во всей системе. И я думаю прочитав про одного врача, другой человек уже не пойдёт к нему и так по всем сферам. Я считаю что, наше здоровье и жизнь должна быть самыми ценными. Но от того как нас лечат, мы становимся в лучшем случае инвалидами, а то и вовсе умираем. Зачем нам такие врачи скажите? Я вообще до сих пор не могу прийти в себя за 15 прошедших лет. Ну скажите, как, заведующий кардиологическим отделением, человек со стажем, за десять дней, не смог вообще услышать и определить проблемы с сердцем? Тем более ревматический порок сердца! Когда даже 10-летний ребёнок сможет определить что, стук сердца неправильный. И в течении 15 лет, этот заведующий продолжает отстаивать взятое с потолка заключение по сердцу. Не знаю, возможно это единичный промах у этого врача, но зачем ты придумал с головы заключение и столько лет отстаивать? Нет чтобы сразу извиниться и назначить лечение человеку, ан нет, оставили вообще без всякой мед помощи в тяжёлом состоянии. Что делает такой доктор до сих пор в кардиологии, никого не смущает? Будем больше писать, думаю станет вразы больше порядка.
А если махнуть рукой и не зацикливаться? Мне иногда кажется, что это хороший выход. По крайней мере, так спокойнее и веселее жить становится.
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Екарный Бабай
2 0
А я думаю что, наоборот, надо нам всем больше высказываться по бардаку во всей системе. И я думаю прочитав про одного врача, другой человек уже не пойдёт к нему и так по всем сферам. Я считаю что, наше здоровье и жизнь должна быть самыми ценными. Но от того как нас лечат, мы становимся в лучшем случае инвалидами, а то и вовсе умираем. Зачем нам такие врачи скажите? Я вообще до сих пор не могу прийти в себя за 15 прошедших лет. Ну скажите, как, заведующий кардиологическим отделением, человек со стажем, за десять дней, не смог вообще услышать и определить проблемы с сердцем? Тем более ревматический порок сердца! Когда даже 10-летний ребёнок сможет определить что, стук сердца неправильный. И в течении 15 лет, этот заведующий продолжает отстаивать взятое с потолка заключение по сердцу. Не знаю, возможно это единичный промах у этого врача, но зачем ты придумал с головы заключение и столько лет отстаивать? Нет чтобы сразу извиниться и назначить лечение человеку, ан нет, оставили вообще без всякой мед помощи в тяжёлом состоянии. Что делает такой доктор до сих пор в кардиологии, никого не смущает? Будем больше писать, думаю станет вразы больше порядка.
Таня,ты свой порок во все темы суешь,о нём весь Новокузнецк знает. Ну ссипала чеснсслово,сама то не ссипалась?
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1
0 0
Большие там деньги, вот и пытаются их вернуть
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