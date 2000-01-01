В Новокузнецке неизвестные напали на конкурсного управляющего «Сибирской сбытовой компании» Олега Фокина.

«Сегодня в 07:30 в отдел полиции „Левобережный“ управления МВД России по г. Новокузнецку поступило сообщение о том, что возле гаражных боксов на ул. Грдины неизвестный из травматического оружия причинил ранения мужчине. По сигналу на место происшествия незамедлительно выехали патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа. Подозреваемый скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу, в настоящее время находится на операции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Как пояснили журналистам ВашГород.ру в пресс-службе управлении МВД Новокузнецка, на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции «Левобережный» УМВД России по г. Новокузнецку. Предварительно установлено, что преступление произошло на бытовой почве в результате конфликта.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.