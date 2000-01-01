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Новосибирск: Карта выходных с 23 по 26 февраля

В Кемерове в жилом доме обрушилась крыша

Сегодня 08:00
638
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Вести-Кузбасс

В Кемерове 22 февраля в жилом доме № 13 на Патриотов частично обрушилась крыша.

Обрушение повредило две квартиры. В момент ЧП, в 17.30, внутри них находились люди, но они успели вовремя выбежать. Вскоре из дома эвакуировали всех 50 жильцов, среди них — 15 детей. Никто не пострадал.

Рухнуло около 60 квадратных метров кровли, рассказал замначальника кузбасского ГУ МЧС Владимир Тихомиров. Предварительная причина — порыв трубы. Из-за него снежная шапка на крыше дома набухла, и под тяжестью произошло обрушение, рассказали в областном Следкоме.

Правоохранители проводят доследственную проверку. А специалисты в ближайшее время демонтируют повреждённый участок крыши и решат, опасно ли жить в доме.

Вечером 22 февраля на месте развернули оперативный штаб. Прибыли сотрудники МЧС и правоохранители, мэр города Илья Середюк. Квартиры, пострадавшие от обрушения, опечатали.

Жильцам разрешили взять документы и нужные вещи. До 23.02 тех, кому не удастся переночевать у друзей и родных, разместят в гостиницах и санаториях, передаёт «Вести-Кузбасс».

Отметим, в декабре 2016 года дом признали аварийным.

Комментарии 6
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Ааааа
4 0
А в Новокузнецке всё прекрасно. Наконец то все вопросы решены, можно вздохнуть.
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3651685146
10 0
Зато в Москве сносят хрущёвки, которые по меркам Сибири еще считаются нормальным жильём, по чувствуйте разницу.
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коньфуций
1 0
Зато в Москве сносят хрущёвки, которые по меркам Сибири еще считаются нормальным жильём, по чувствуйте разницу.
Как там Ороуэл пишет? Избравшие себе негодную власть, - не пострадавшие, а соучастники.
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123
0 0
Как там Ороуэл пишет? Избравшие себе негодную власть, - не пострадавшие, а соучастники.
О чем вы, Конфуций? Кто их выбирал?
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коньфуций
1 0
О чем вы, Конфуций? Кто их выбирал?
каждый народ заслуживает своего правительства.(С)
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коньфуций
0 0
доме на Патриотов символично не правда ли на Патриотов.
Труд от зари до зари,
Бедность - что дальше, то хуже.
Голод, лохмотья - внутри,
Блеск и довольство - снаружи...
Шалости старых повес,
Тающих в креслах балета ...
- "Это ли, батюшка, русский прогресс?"
- "Это, родимые, это!.."
-- Д.Д.Минаев 1862
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