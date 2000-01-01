В Кемерове 22 февраля в жилом доме № 13 на Патриотов частично обрушилась крыша.

Обрушение повредило две квартиры. В момент ЧП, в 17.30, внутри них находились люди, но они успели вовремя выбежать. Вскоре из дома эвакуировали всех 50 жильцов, среди них — 15 детей. Никто не пострадал.

Рухнуло около 60 квадратных метров кровли, рассказал замначальника кузбасского ГУ МЧС Владимир Тихомиров. Предварительная причина — порыв трубы. Из-за него снежная шапка на крыше дома набухла, и под тяжестью произошло обрушение, рассказали в областном Следкоме.

Правоохранители проводят доследственную проверку. А специалисты в ближайшее время демонтируют повреждённый участок крыши и решат, опасно ли жить в доме.

Вечером 22 февраля на месте развернули оперативный штаб. Прибыли сотрудники МЧС и правоохранители, мэр города Илья Середюк. Квартиры, пострадавшие от обрушения, опечатали.

Жильцам разрешили взять документы и нужные вещи. До 23.02 тех, кому не удастся переночевать у друзей и родных, разместят в гостиницах и санаториях, передаёт «Вести-Кузбасс».

Отметим, в декабре 2016 года дом признали аварийным.