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Россияне отказываются от смс-ок в пользу продвинутых технологий

Сегодня 09:20
817
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://freesmi.by/

Современные технологии вытесняют смс-ки из обихода россиян.

Вместо них наши граждане стали чаще использовать мессенджеры, соцсети и электронную почту. В 2016 году около 60% россиян хотя бы раз в неделю пользовались более продвинутыми средствами общения. Половина из них прибегала к услугам мессенджеров, пишет «Коммерсантъ». Выводы сделали на базе опроса, в котором поучаствовали 2000 россиян.

Польза от такого общения очевидна — это выгода, возможность мгновенно получать и отправлять сообщения и просматривать их историю. А вот сотовые операторы, наоборот, от привилегий мессенджеров могут пострадать, ведь спрос на вызовы и смс-ки на грани резкого снижения.

Самыми популярными приложения на смартфоне для общения у россиян в 2016 году стали «ВКонтакте», «WhatsApp» и программы для просмотра электронной почты.

Ранее ВашГород.ру писал о новой функции в приложении «WhatsApp». Мы также сообщали о запуске первого православного мессенджера.

Комментарии 4
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Сталин
4 3
Хрень !

Письма и поздравления написанные рукой и почерком близкого человека, а также вложенные открытки в конверте трепетнее и волнующе, чем это тупое электронное или текстовое сообщение.
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Хрень2
2 0
Хрень !

Письма и поздравления написанные рукой и почерком близкого человека, а также вложенные открытки в конверте трепетнее и волнующе, чем это тупое электронное или текстовое сообщение.
Недумаю,что ты постоянно всем пишешь письма от руки! Часто все равно прибегаешь к электронному виду общения, так что электронное и текстовое смс тут непричем!
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123
2 1
Быдло освоило программное обеспечение?
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