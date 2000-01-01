Современные технологии вытесняют смс-ки из обихода россиян.

Вместо них наши граждане стали чаще использовать мессенджеры, соцсети и электронную почту. В 2016 году около 60% россиян хотя бы раз в неделю пользовались более продвинутыми средствами общения. Половина из них прибегала к услугам мессенджеров, пишет «Коммерсантъ». Выводы сделали на базе опроса, в котором поучаствовали 2000 россиян.

Польза от такого общения очевидна — это выгода, возможность мгновенно получать и отправлять сообщения и просматривать их историю. А вот сотовые операторы, наоборот, от привилегий мессенджеров могут пострадать, ведь спрос на вызовы и смс-ки на грани резкого снижения.

Самыми популярными приложения на смартфоне для общения у россиян в 2016 году стали «ВКонтакте», «WhatsApp» и программы для просмотра электронной почты.

Ранее ВашГород.ру писал о новой функции в приложении «WhatsApp». Мы также сообщали о запуске первого православного мессенджера.