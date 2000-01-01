Наступило 23 февраля, и если вы ещё не купили подарок любимым мужчинам, воспользуйтесь советами от ВашГород.ру.

Журналисты обошли несколько магазинов города и узнали, сколько в них стоит пена для бритья «Gillette» классическая объёмом 200 мл.

Самую дешёвую пену для бритья мы нашли в магазинах «Новэкс». В честь 23 февраля на товары для мужчин сделали скидку, и «Gillette» классическая теперь стоит 99 рублей 40 копеек. По такой цене её можно купить в «Новэксе» на Авиаторов, 75а, Циолковского, 40, в «Радуге» на Тореза, 61 В.

Чуть дороже пена «Gillette» в «Марии-Ра» на Циолковского, 40 и «Ярче» на Кирова, 51а — 116 рублей 30 копеек.

В «Пятёрочке» в «Радуге» товар можно купить за 119 рублей. А дороже всего в нашем списке пена обойдётся в «Цимусе» на Ленина, 43 — 132 рубля 90 копеек.

В магазинах «Вега» на Металлургов, 32, «Гастроном № 1» на Металлургов, 30 пену для бритья «Gillette» не продают.

Обзор по ценам составлялся с 17 по 22 февраля.