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Новосибирск: Карта выходных с 23 по 26 февраля
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Новокузнечан и кемеровчан зовут на концерт российской звезды

Сегодня 12:30
388
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kazan.kp.ru

В длинную праздничную неделю новокузнечане и кемеровчане смогут сходить на шоу певицы Аниты Цой «10|20».

Организаторы обещают зрителям грандиозное шоу с великолепными танцорами, прекрасным звуком, интересными декорациями и уникальными технологиями.

«Спешите увидеть, уникальный подарок — настоящее шоу мирового уровня, постановщиком которого выступил прославленный Хосе Голливуд — хореограф Бейонс, Джей Ло, Никки Минаж! Всего над шоу работало более 150 человек из 6 стран мира (Россия, Америка, Австралия, Франция, Германия, Украина)» — сообщили организаторы.

В Новокузнецке увидеть шоу можно 25 февраля в Драмтеатре, Кемерове — 26 февраля в филармонии имени Штоколова. Подробности можно узнать здесь.

Комментарии 2
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Даже на бесплатный не пойду. Поберегу уши от этой какафонии
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Гопник
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Как Собянин в Москву перебрался,так и Аните в Кузбассе не место. Из Бюджета( как раньше на Дни Шахтера) не платят ,а поклонников как таковых нет
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