В длинную праздничную неделю новокузнечане и кемеровчане смогут сходить на шоу певицы Аниты Цой «10|20».

Организаторы обещают зрителям грандиозное шоу с великолепными танцорами, прекрасным звуком, интересными декорациями и уникальными технологиями.

«Спешите увидеть, уникальный подарок — настоящее шоу мирового уровня, постановщиком которого выступил прославленный Хосе Голливуд — хореограф Бейонс, Джей Ло, Никки Минаж! Всего над шоу работало более 150 человек из 6 стран мира (Россия, Америка, Австралия, Франция, Германия, Украина)» — сообщили организаторы.

В Новокузнецке увидеть шоу можно 25 февраля в Драмтеатре, Кемерове — 26 февраля в филармонии имени Штоколова. Подробности можно узнать здесь.