Редакция ВашГород.ру решила узнать, как кузбассовцы отмечают День защитника Отечества.

Предлагаем читателям поучаствовать в нашем опросе. Если ни один из предложенных вариантов ответов вам не подошёл, напишите своё мнение в комментариях.

Результаты мы опубликуем в ближайшие дни.

Ранее ВашГород.ру сообщал о самом популярном подарке на 23 февраля и 8 марта. Мы также рассказывали, что на 23-е хотят получить мужчины, как мы отдыхаем в праздники, и что о поздравлениях на 23-е думают кузбассовцы.