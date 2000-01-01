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Новосибирск: Карта выходных с 23 по 26 февраля

Опрос: как вы отмечаете День защитника Отечества?

Сегодня 15:16
420
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://granipozitiva.com

Редакция ВашГород.ру решила узнать, как кузбассовцы отмечают День защитника Отечества.

Предлагаем читателям поучаствовать в нашем опросе. Если ни один из предложенных вариантов ответов вам не подошёл, напишите своё мнение в комментариях.

Результаты мы опубликуем в ближайшие дни.

Ранее ВашГород.ру сообщал о самом популярном подарке на 23 февраля и 8 марта. Мы также рассказывали, что на 23-е хотят получить мужчины, как мы отдыхаем в праздники, и что о поздравлениях на 23-е думают кузбассовцы.

Комментарии 8
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эх
4 0
17 января 1992 года состоялось офицерское собрание Вооруженных Сил СССР, 5000 офицеров. Собрание требовало в ультимативной форме заявить о единстве ВС и фактически отказывалось признать над армией чью-нибудь юрисдикцию, кроме юрисдикции СССР. Выступил ельцин, обещал что 120 тысяч российских военных, не имеющих квартир, получат жилье в I квартале 1992 года; каждая военная семья получит на обустройство одну-две-три тысячи долларов, вырученных от продажи военной техники; половина выделяемой земли в Ленинградской области и треть — в Московской будет выделена военным под участки, причем каждая семья получит по десять соток; денежное содержание военнослужащих с учетом инфляции будет ежеквартально пересматриваться в сторону увеличения. А представители местной администрации, саботирующие президентские решения, будут оштрафованы сначала на пять тысяч рублей, повторно — на 25 тысяч рублей, и, наконец, посажены в тюрьму на 2 года. Вместо ареста ельцина офицеры поаплодировали о долларовых выплатах — с большим энтузиазмом, и согласились считать СССР более не существующим.
Вот такая цена офицерской чести, цена измене присяге.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
9 0
23 февраля Это праздник хоть куда! Всех мужчин хотим поздравить И конечно же добавить: Чтоб Вас женщины ценили, Чтоб тепло свое дарили, Чтоб машина не ломалась И работа успевалась. Рыба чтоб всегда клевала, Дичь чтоб на ловца бежала, Чтоб хотелось, чтоб моглось, В шоколаде чтоб жилось!
Всех читателей ВГ с Праздником!
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Офицер запаса
7 0
Всех военнослужащих бывших и настоящих с праздником!
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Женщина - военный
4 0
Мне что делать, как быть?
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Миша
4 0
Всех военнослужащих бывших и настоящих с праздником!
Разве бывшие и настоящие военнослужащие - одно и то же? Какой армией мы гордимся? Той, которая под красными знамёнами повесила главнокомандующего армией, воевавшего под триколором и бросила под стены Кремля тот триколор? А теперь, наши предки - предатели, или их внуки и правнуки - предатели? Почему наше Отечество стало таким маленьким, и у многих могилы родителей оказались за пределами мини-Отечества? Кого, и от кого, защищает современная армия? Может кто-нибудь разъяснить?
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местный-2
0 1
Разве бывшие и настоящие военнослужащие - одно и то же? Какой армией мы гордимся? Той, которая под красными знамёнами повесила главнокомандующего армией, воевавшего под триколором и бросила под стены Кремля тот триколор? А теперь, наши предки - предатели, или их внуки и правнуки - предатели? Почему наше Отечество стало таким маленьким, и у многих могилы родителей оказались за пределами мини-Отечества? Кого, и от кого, защищает современная армия? Может кто-нибудь разъяснить?
Только время может ответить на твой вопрос....
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служивый
1 0
Разве бывшие и настоящие военнослужащие - одно и то же? Какой армией мы гордимся? Той, которая под красными знамёнами повесила главнокомандующего армией, воевавшего под триколором и бросила под стены Кремля тот триколор? А теперь, наши предки - предатели, или их внуки и правнуки - предатели? Почему наше Отечество стало таким маленьким, и у многих могилы родителей оказались за пределами мини-Отечества? Кого, и от кого, защищает современная армия? Может кто-нибудь разъяснить?
сейчас защищает задницы воров и международных преступников. но не страну.
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местный-2
0 0
сейчас защищает задницы воров и международных преступников. но не страну.
Защищает от кого? Все было бы просто,если бы не было так непросто.
Нагнетание проблем с Беларуссией,а затем совместные учения ...размещение дивизии на Дальнем Востоке,смерть Чуркина(сомнительная).
Ситуация предвоенная??? Разве нет?
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