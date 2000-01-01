Опрос: как вы отмечаете День защитника Отечества?
Сегодня 15:16
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Редакция ВашГород.ру решила узнать, как кузбассовцы отмечают День защитника Отечества.
Предлагаем читателям поучаствовать в нашем опросе. Если ни один из предложенных вариантов ответов вам не подошёл, напишите своё мнение в комментариях.
Результаты мы опубликуем в ближайшие дни.
Ранее ВашГород.ру сообщал о самом популярном подарке на 23 февраля и 8 марта. Мы также рассказывали, что на 23-е хотят получить мужчины, как мы отдыхаем в праздники, и что о поздравлениях на 23-е думают кузбассовцы.