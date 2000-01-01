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Кто чаще попадает в аварии, мужчины или женщины — статистика

Сегодня 16:49
627
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.autogoda.ru

Несмотря на стереотипы, мужчины в России попадают в аварии чаще женщин.

Аварии, происходящие по вине мужчин, в России фиксируются в 5,5 раз чаще. Такие результаты приводит ГИБДД в статистическом отчёте за январь-ноябрь 2016 года, сообщили в компании «Альфа Страхование».

За этот период сильная половина человечества спровоцировала 116 500 аварий, в то время как женщины — всего 21 000. По показателям аварий со смертельный исходом мужчины также превышают женщин — ни много ни мало в 11 раз.

Ранее ВашГород.ру сообщал, на сколько меньше в России получают женщины.

Комментарии 11
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Артём 7309
3 1
В Британии страховка на авто для молодых мужчин, которые только получили права в разы выше
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Эх, Марго, Марго
2 8
Вы, конечно, сильный журналист, но вот тоже Альфа Страхование, как ни странно, за тот же год, правда, за август месяц, рассказало мне, что в аварии женщины попадают на 28% чаще, чем мужчины (статистика за 2015 - 2016 годы).

Так что, если даже женщина-водитель включила левый поворот, это совершенно не значит что она поедет направо.
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алекс
4 9
Никогда женщина не сравнится с мужчиной временем принятия решения и реакцией от того момента когда время пошло......вот хоть что вы мне говорите....
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?
0 7
Никогда женщина не сравнится с мужчиной временем принятия решения и реакцией от того момента когда время пошло......вот хоть что вы мне говорите....
Правильно мая дорогая алекса. У женщин реакция быстрее, увернуться на уровне инстинктов. А вот когды мы готовимся убить кого либо или повредить что либо, то да , нам мужикам равных нет. Но тебе бабе это не понять
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местный-2
5 4
Никогда женщина не сравнится с мужчиной временем принятия решения и реакцией от того момента когда время пошло......вот хоть что вы мне говорите....
У женщин реакция хуже,согласен с этим.Они и сами бы это подтвердили,если бы были честны.
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местный-2
5 0
У женщин реакция хуже,согласен с этим.Они и сами бы это подтвердили,если бы были честны.
Нет...все же последнее время все больше убеждаешься,что мужики творят на дорогах какой-то беспредел.
Не знаю,с чем это связано.
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алекс
4 0
С праздником всех мужчин поздравляю, служивших и не служивших, всем мирного неба над головой.
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шофер
6 0
Ипанушка на дороге-она и есть ипанушка,независимо от половой принадлежности.и к,сожалению,этих тварей всё больше и больше.
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местный-2
0 0
Ипанушка на дороге-она и есть ипанушка,независимо от половой принадлежности.и к,сожалению,этих тварей всё больше и больше.
Да...на дорогах все больше машин,которые за тебя додумывают, но голову желательно иметь все равно.Пожалуй это главное...в этом смысле ничего не поменялось...всегда человек принимает решение,которое способно вывести из тупиковой ситуации.
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