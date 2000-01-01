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Новосибирск: Карта выходных с 23 по 26 февраля

Новокузнецкие пожарные устроили флешмоб на коньках

Сегодня 08:00
310
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Михаил Петрик

Пожарные Новокузнецка показали, как нужно отмечать День защитника Отечества.

23 февраля сотрудники «11 отряда ФПС по Кемеровской области» организовали пожарно-спасательный флешмоб в Парке культуры и отдыха «Водный». Вместе со своими семьями они вышли на массовое катание на льду, провели пожарную эстафету и соревнования по перетягиванию каната.

К пожарным присоединились все, кто в этот праздничный день пришёл активно отдохнуть. Всех приветствовал пожарный Слон Тушила, который не смотря на свою неповоротливость, не только уверенно передвигался на коньках, но и успевал провести с каждым беседу на противопожарную тематику, — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что участие во флешмобе приняли более 100 человек.

Комментарии 3
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Корифей
0 0
Слово какое-то нехорошее.
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123
0 0
Слово какое-то нехорошее.
флэшмоб?
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?
1 1
Что бы не делать лишь бы не работать!
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