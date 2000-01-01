Пожарные Новокузнецка показали, как нужно отмечать День защитника Отечества.

23 февраля сотрудники «11 отряда ФПС по Кемеровской области» организовали пожарно-спасательный флешмоб в Парке культуры и отдыха «Водный». Вместе со своими семьями они вышли на массовое катание на льду, провели пожарную эстафету и соревнования по перетягиванию каната.

К пожарным присоединились все, кто в этот праздничный день пришёл активно отдохнуть. Всех приветствовал пожарный Слон Тушила, который не смотря на свою неповоротливость, не только уверенно передвигался на коньках, но и успевал провести с каждым беседу на противопожарную тематику, — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что участие во флешмобе приняли более 100 человек.