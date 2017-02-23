Огромное число россиян и граждан бывших республик СССР вступили в ряды террористов в Сирии.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с офицерами Северного флота, сообщает «РИА Новости».

По его словам, счёт идёт на тысячи. По предварительным данным, на стороне боевиков воюют до 4 тысяч жителей России. Ещё примерно 5 тысяч человек — из республик бывшего Советского союза.

Путин отметил, что российские военные нанесли существенный урон террористам в Сирии. Это способствовало положительным результатам усилий всех стран, которые принимают участие в борьбе с международным терроризмом, и созданию условий для продолжения мирных переговоров между правительством Сирии и вооруженной оппозиции.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об офицере из кузбасской военной части, погибшем в Сирии 16 февраля 2017 года. Напомним, по официальным данным, в ходе операции в этой стране погибли 27 российских военнослужащих.