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Путин назвал число россиян, воюющих на стороне боевиков в Сирии

Сегодня 09:30
608
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
megasmi.net

Огромное число россиян и граждан бывших республик СССР вступили в ряды террористов в Сирии.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с офицерами Северного флота, сообщает «РИА Новости».

По его словам, счёт идёт на тысячи. По предварительным данным, на стороне боевиков воюют до 4 тысяч жителей России. Ещё примерно 5 тысяч человек — из республик бывшего Советского союза.

Путин отметил, что российские военные нанесли существенный урон террористам в Сирии. Это способствовало положительным результатам усилий всех стран, которые принимают участие в борьбе с международным терроризмом, и созданию условий для продолжения мирных переговоров между правительством Сирии и вооруженной оппозиции.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об офицере из кузбасской военной части, погибшем в Сирии 16 февраля 2017 года. Напомним, по официальным данным, в ходе операции в этой стране погибли 27 российских военнослужащих.

Комментарии 5
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Я
12 1
Медвепуты красаучики:) Когда восстанут миллионы,ваша бригада из Чечевицы вас не спасет:)
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Реалист
2 6
Медвепуты красаучики:) Когда восстанут миллионы,ваша бригада из Чечевицы вас не спасет:)
Дураков восставать уже нет, как сто лет назад. Сам лезь на амбразуры, а мы посмотрим на твою героическую смерть, революционер.:)))
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акуеть
11 0
ща почистят ряды оппозиций.
теперь можно всех неугодных валить и говорить что они из числа
воюющих за боевиков......
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патриот(
8 0
"грузы-200" идут из этой сирии как в 80-е годы из афгана.... хватило же "ума" влезть в чужую войну
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Я
8 0
Дураков восставать уже нет, как сто лет назад. Сам лезь на амбразуры, а мы посмотрим на твою героическую смерть, революционер.:)))
Ты не реалист,ты раб!!)))И ты уже умираешь,сам этого не замечая)))
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