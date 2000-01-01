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В Кузбассе чиновница областного ведомства стала фигурантом уголовного дела

Сегодня 11:00
262
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn12.img22.ria.ru

Ни должности, ни денег, ещё и пятно на репутации.

Бывший заместитель руководителя инспекции труда по Кемеровской области подозревается во взяточничестве. В ведомстве женщинаа отвечала за охрану труда на кузбасских предприятиях.

В декабре прошлого года чиновнице стало известно, что одна из строительных фирм работает с нарушениями техники безопасности. Рабочие предприятия не получали необходимые средства защиты. Вместо того, чтобы наказать руководителей фирмы законным штрафом, женщина согласилась уладить дело за вознаграждение, пишет SU.

Чиновницу и взяткодателя задержали в момент передачи 25 тысяч рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления, собирается доказательная база, назначены экспертизы.

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