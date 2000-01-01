Ни должности, ни денег, ещё и пятно на репутации.

Бывший заместитель руководителя инспекции труда по Кемеровской области подозревается во взяточничестве. В ведомстве женщинаа отвечала за охрану труда на кузбасских предприятиях.

В декабре прошлого года чиновнице стало известно, что одна из строительных фирм работает с нарушениями техники безопасности. Рабочие предприятия не получали необходимые средства защиты. Вместо того, чтобы наказать руководителей фирмы законным штрафом, женщина согласилась уладить дело за вознаграждение, пишет SU.

Чиновницу и взяткодателя задержали в момент передачи 25 тысяч рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления, собирается доказательная база, назначены экспертизы.