Может, правда, Новокузнецк превратится в «город-сад»?!

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов обратился к горожанам с просьбой предложить идеи по улучшению городской среды. Поделиться инициативами и пожеланиями можно на специализированной информационной площадке «Моногорода». Об этом мэр города сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Отметим, многие новокузнечане уже высказали свои идеи. Так, жители просят создать единый центр управления дорожным движением, запустить электричку от станции «Новокузнецк» через КМК до ДОЗа, оснастить все пешеходные переходы системой освещения с датчиками движения, построить школу крупный спортивный центр с бассейном в Новоильинском районе и другое.