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Мэр Новокузнецка призвал жителей поделиться идеями улучшения города

Сегодня 14:00
553
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs0.4sqi.net

Может, правда, Новокузнецк превратится в «город-сад»?!

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов обратился к горожанам с просьбой предложить идеи по улучшению городской среды. Поделиться инициативами и пожеланиями можно на специализированной информационной площадке «Моногорода». Об этом мэр города сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Отметим, многие новокузнечане уже высказали свои идеи. Так, жители просят создать единый центр управления дорожным движением, запустить электричку от станции «Новокузнецк» через КМК до ДОЗа, оснастить все пешеходные переходы системой освещения с датчиками движения, построить школу крупный спортивный центр с бассейном в Новоильинском районе и другое.

Комментарии 12
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nick
16 2
ага. еще немного порулят. развалят все.. и тогда природа возмет свое. и будет лет через 50 тут и лес и сад
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Злючка
15 1
Светофор на перекрестке Тореза Советской Армии. Оочень надо. Это было сказано миллион раз...и по сих пор нет светофора.
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житель(пока еще)
15 2
@Мэр Новокузнецка призвал жителей поделиться идеями улучшения города@
предлагаю мэру ПОДЕЛИТЬСЯ :)))))
а если честно , то предлагаю освободить город от своего присутствия.
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Наталья
10 1
Главное - прекратить множить ТРЦ и вложиться в культуру и образование. Дайте горожанам хоть что-то, что облагородит город и вас. Пусть ваше прозвище ТРЦ-мэр замениться на какое - нибудь благородное звание, люди оценят ваш вклад в культуру.
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Екарный Бабай
13 1
Замена мера и бугернатора,больше нас ничего не спасёт.
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Ужас троллера Сити-Н
11 1
Замена мера и бугернатора,больше нас ничего не спасёт.
Полная ликвидация единорасской партии и их так называемых оппазиционеров,так как все они из одной обоймы.
Как будто наши предложения будут иметь какое-то влияние. Он решил чисто поугарать над нищетой умирающего города в загибающейся стране.
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во мляяяяяяяяяяя!
0 10
Светофор на перекрестке Тореза Советской Армии. Оочень надо. Это было сказано миллион раз...и по сих пор нет светофора.
апупеть! точно ! и жизнь наладится.......
п.с. а мне хлеба привезите, белого, а то идти не охота...........
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..
2 9
такое ощущение, что каждую новость комментируют что-то типа каких-то крестоносцев и инквизиторов.Не в том веке вы видимо родились.В те времена ух как развернулись бы!
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777
3 3
Вместе с Шаманом уехать на ПМЖ в Магадан. Сделайте доброе дело не только Кузни но и всему региону
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1
1 0
такое ощущение, что каждую новость комментируют что-то типа каких-то крестоносцев и инквизиторов.Не в том веке вы видимо родились.В те времена ух как развернулись бы!
чё куришь?
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?
0 0
У мера закончилось воображение или мозг всё - закончился и извилины распрямилися?Как можно быть управляющим чего либо ( в данном случае городом) и не знать что делать? Что за гоп стоп трусы на лямках?
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