Сказки о вечной молодости могут стать реальностью.

Учёные из МГУ имени Ломоносова совместно со шведскими коллегами разработали искусственный антиоксидант для борьбы со старением. Новый препарат испытали на лабораторных мышах. Как показало исследование, вещество продлило жизнь животных на 15 процентов, передаёт «ТВ Центр».

В основе препарата лежит уникальная молекула под названием SkQ1. Она нейтрализует свободные радикалы в организме, которые являются главными провокаторами старения.

Работа над «эликсиром молодости» велась больше 10 лет. Сейчас учёные намерены проверить его действие на людях. Если клинические испытания пройдут успешно, препарат может быть запущен в производство в ближайшие несколько лет.