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Новосибирск: Карта выходных с 23 по 26 февраля

Одна из двух новокузнечанок вышла в полуфинал конкурса красоты

Сегодня 17:01
319
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
beautyofuniverse.ru

Жительница Новокузнецка продолжит борьбу за выход в финал конкурса «Краса Вселенной-2017».

В числе первых полуфиналисток оказалась новокузнечанка Мария Демидова. Она набрала 7,78 процента голосов. Всего в полуфинал вошли 10 девушек из разных городов России.

Однако, отмечают организаторы конкурса, это предварительные итоги. Теперь конкурсанткам предстоит записать видеовизитки. Те участницы, которые не успеют справиться с задачей в срок, в полуфинал не попадают.

Напомним, за выход в полуфинал боролась ещё одна красавица из Новокузнецка Виталина Алексеева. Но ей не удалось одержать победу в этом туре, поэтому из дальнейшего участия в конкурсе девушка выбывает.

Комментарии 3
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акуеть
4 0
Ужас!
остальные наверное вообще страшилы, раз эту выбрали!
ей в фильме ужасов сниматься без грима!
бррррррр..... лишь бы ночью не приснилась......
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Алекс
1 0
Караул!!! Вселенная в опасности!
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