Жительница Новокузнецка продолжит борьбу за выход в финал конкурса «Краса Вселенной-2017».

В числе первых полуфиналисток оказалась новокузнечанка Мария Демидова. Она набрала 7,78 процента голосов. Всего в полуфинал вошли 10 девушек из разных городов России.

Однако, отмечают организаторы конкурса, это предварительные итоги. Теперь конкурсанткам предстоит записать видеовизитки. Те участницы, которые не успеют справиться с задачей в срок, в полуфинал не попадают.

Напомним, за выход в полуфинал боролась ещё одна красавица из Новокузнецка Виталина Алексеева. Но ей не удалось одержать победу в этом туре, поэтому из дальнейшего участия в конкурсе девушка выбывает.