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Новосибирск: Карта выходных с 23 по 26 февраля

Новокузнецкие «Хрюши против» очистили «Марию-Ра» от просрочки

Сегодня 08:00
727
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Волонтёры движения «Хрюши против» в Новокузнецке добрались до одного из магазинов торговой сети «Мария-Ра», в котором обнаружили негодный товар.

Рейд состоялся в пятницу, 24 февраля. Общественники нанесли визит в супермаркет на улице Кирова, 111Б. Как рассказал ВашГород.ру руководитель регионального отделения проекта Алексей Каспер, продавцы незваным гостям не обрадовались. И даже возмутились: мол, если ничего не покупаете, то не надо и собирать. Попытались запретить съёмку — при наличии таблички, сообщающей о том, что съёмка разрешена.

Впрочем, отметил Алексей Каспер, взгляды сотрудников поменялись после звонка на «горячую линию» торговой сети. Они стали более доброжелательными и сняли с реализации бракованный товар. Убирать с полок пришлось просроченную колбасу, консервированные продукты в повреждённых жестяных банках, протухшее мясо птицы. Кроме того, волонтёры нашли нарушения в маркировке продуктов и хранении товаров, готовых к употреблению.

По словам общественников, руководство торговой точки пообещало принять меры, чтобы в дальнейшем не допускать нарушений. А специалисты «горячей линии» сообщили, что жалоба общественников после праздников будет направлена директору.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о рейде участников движения «Хрюши против» в магазин «Чибис», расположенный на улице Ноградской в Новокузнецке.

Комментарии 7
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я
8 9
Давно пора все Марийки почистить, а то их развелось как грязи.
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Фуууу
5 5
Грязная машка, поди есчо и с гонореей. Буэээ....
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Я
8 5
Магазин остался пустой !Там всегда просрочка ,вонь и срачь!
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123
0 0
кто такая срачЬ?
Это три сестры: Просрочка, Вонь и Срачь - не славяне.
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123
2 1
Это три сестры: Просрочка, Вонь и Срачь - не славяне.
Завсегдаи этого магазина.
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хожу-брожу
1 3
Завсегдаи этого магазина.
Не нравится не ходите, неужто кто насильно вас туда тащит, одно знаю точно где - где а в машке всегда покупателей полно, потому что цены там приемлемые.
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