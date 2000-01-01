Волонтёры движения «Хрюши против» в Новокузнецке добрались до одного из магазинов торговой сети «Мария-Ра», в котором обнаружили негодный товар.

Рейд состоялся в пятницу, 24 февраля. Общественники нанесли визит в супермаркет на улице Кирова, 111Б. Как рассказал ВашГород.ру руководитель регионального отделения проекта Алексей Каспер, продавцы незваным гостям не обрадовались. И даже возмутились: мол, если ничего не покупаете, то не надо и собирать. Попытались запретить съёмку — при наличии таблички, сообщающей о том, что съёмка разрешена.

Впрочем, отметил Алексей Каспер, взгляды сотрудников поменялись после звонка на «горячую линию» торговой сети. Они стали более доброжелательными и сняли с реализации бракованный товар. Убирать с полок пришлось просроченную колбасу, консервированные продукты в повреждённых жестяных банках, протухшее мясо птицы. Кроме того, волонтёры нашли нарушения в маркировке продуктов и хранении товаров, готовых к употреблению.

По словам общественников, руководство торговой точки пообещало принять меры, чтобы в дальнейшем не допускать нарушений. А специалисты «горячей линии» сообщили, что жалоба общественников после праздников будет направлена директору.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о рейде участников движения «Хрюши против» в магазин «Чибис», расположенный на улице Ноградской в Новокузнецке.