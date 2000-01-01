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Названы самые криминальные районы Новокузнецка

Сегодня 09:25
720
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
news2world.net

Начальник УМВД по Новокузнецку Геннадий Коган рассказал о криминальной ситуации в городе.

По его словам, в прошлом году было совершено более 11,3 тысяч преступлений. Самыми криминальными оказались Кузнецкий, Центральный, Куйбышевский районы города, пишет SU.

Уровень раскрываемости составил 58,6 процента от зарегистрированных преступлений. Это выше, чем в Кемерове, где раскрываемость 47,1 процента, и в среднем по Кузбассу (58,5 процента).

Представитель полиции отметил, что по сравнению с 2015 годом стало меньше преступлений корыстно-насильственной направленности, грабежей и разбойных нападений, а также мошенничеств.

В прошлом году было зафиксировано 328 экономических преступлений, выявлено 30 фактов взяточничества.

Конечным результатом работы по преступлениям экономической направленности является возмещение причинённого материального ущерба. За 2016 год обеспечено возмещение материального ущерба на сумму более 4,5 миллиарда рублей, — цитирует источник слова Геннадия Когана.

Комментарии 5
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хожу-брожу
8 0
С каждым годом преступлений все меньше, а раскрываемость все больше, это как интересно?
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хожу-брожу
2 1
Особенно порадовали успехи в работе с мошенничеством.
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Sv
2 1
Зато здесь всё комментаторы говорили, что Ильинка и Запсиб самые криминальные в городе
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ежик.
0 0
Сейчас все преступные и асоциальные элементы перемещаются к центру, где большое скопление народа и выше уровень жизни. То есть, есть кого и что, например, грабить.
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Павел Фомин
1 0
Сейчас все преступные и асоциальные элементы перемещаются к центру, где большое скопление народа и выше уровень жизни. То есть, есть кого и что, например, грабить.
Так и администрация, руководство силовиков, горсовет и др. - все в центре!
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