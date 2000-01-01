Начальник УМВД по Новокузнецку Геннадий Коган рассказал о криминальной ситуации в городе.

По его словам, в прошлом году было совершено более 11,3 тысяч преступлений. Самыми криминальными оказались Кузнецкий, Центральный, Куйбышевский районы города, пишет SU.

Уровень раскрываемости составил 58,6 процента от зарегистрированных преступлений. Это выше, чем в Кемерове, где раскрываемость 47,1 процента, и в среднем по Кузбассу (58,5 процента).

Представитель полиции отметил, что по сравнению с 2015 годом стало меньше преступлений корыстно-насильственной направленности, грабежей и разбойных нападений, а также мошенничеств.

В прошлом году было зафиксировано 328 экономических преступлений, выявлено 30 фактов взяточничества.