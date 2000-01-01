Начальник УМВД по Новокузнецку Геннадий Коган рассказал о криминальной ситуации в городе.
По его словам, в прошлом году было совершено более 11,3 тысяч преступлений. Самыми криминальными оказались Кузнецкий, Центральный, Куйбышевский районы города, пишет SU.
Уровень раскрываемости составил 58,6 процента от зарегистрированных преступлений. Это выше, чем в Кемерове, где раскрываемость 47,1 процента, и в среднем по Кузбассу (58,5 процента).
Представитель полиции отметил, что по сравнению с 2015 годом стало меньше преступлений корыстно-насильственной направленности, грабежей и разбойных нападений, а также мошенничеств.
В прошлом году было зафиксировано 328 экономических преступлений, выявлено 30 фактов взяточничества.
Конечным результатом работы по преступлениям экономической направленности является возмещение причинённого материального ущерба. За 2016 год обеспечено возмещение материального ущерба на сумму более 4,5 миллиарда рублей, — цитирует источник слова Геннадия Когана.