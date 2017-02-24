Любителей холодного лакомства заставят раскошелиться.

Эксперты предупредили о значительном повышении цен на мороженое. Они могут подняться в самой ближайшее время в среднем на 10−15 процентов. Об этом сообщил глава Союза мороженщиков России Валерий Елхов, сообщает «Российская газета».

Руководитель организации связывает подорожание мороженого с резким скачком цен на сливочное масло. Стоимость второго с осени прошлого года выросла почти на 30 процентов за килограмм. Мороженщики пока не могут найти логичного объяснения, за счёт чего подорожало сливочное масло.

Ещё одной причиной возможного повышения цен на мороженое, представители отрасли называют дефицит сухого молока. Его нехватка возникла в результате закрытия нескольких отечественных предприятий, которое произошло после вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности молока и молочной продукции». Этот документ, напоминает издание, запрещает использование сухого молока в производстве питьевого без соответствующего указания на упаковке. Производители мороженого вынуждены закупать сегодня сухое молоко за рубежом.