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В России резко подорожает мороженое

Сегодня 08:01
1313
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
iddp.ru

Любителей холодного лакомства заставят раскошелиться.

Эксперты предупредили о значительном повышении цен на мороженое. Они могут подняться в самой ближайшее время в среднем на 10−15 процентов. Об этом сообщил глава Союза мороженщиков России Валерий Елхов, сообщает «Российская газета».

Руководитель организации связывает подорожание мороженого с резким скачком цен на сливочное масло. Стоимость второго с осени прошлого года выросла почти на 30 процентов за килограмм. Мороженщики пока не могут найти логичного объяснения, за счёт чего подорожало сливочное масло.

Ещё одной причиной возможного повышения цен на мороженое, представители отрасли называют дефицит сухого молока. Его нехватка возникла в результате закрытия нескольких отечественных предприятий, которое произошло после вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности молока и молочной продукции». Этот документ, напоминает издание, запрещает использование сухого молока в производстве питьевого без соответствующего указания на упаковке. Производители мороженого вынуждены закупать сегодня сухое молоко за рубежом.

Комментарии 5
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Василий
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Всё правильно. Нечего детям знать,а тем более есть и зарабатывать ангину. Пора уже все сладости,всю молочную продукцию,показывать только в интернете и показывать как ими питаются богатенькие буратины,вернее медведевы и его министры,а также депутаты,которые также не спят,а думают,как ещё обобрать нищих,чтоб не рожали и не разводили себе подобных.
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stek
0 0
Так с началом зимы мороженое подорожало уже на 10%....
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5
0 0
А где они раньше были производители данного продукта,где логистики ,маркетологи? Где их профессиональная компетенция? Ответ прост:их нет. Все живут по наитию, к чему нибудь да выплывем. К тому же все решили все свои проблемы (кредиты,ипотеки)решать за счёт потребителей. Вспомним Диму Семицветова из бессмертной комедии Берегись автомобиля: У меня (мои личные,собственные) изменились обстоятельства, поэтому платите мне больше из вашего кармана. Ау,аудиторы,у вас непаханное поле работы!
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школота
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В России для начало надо всех научить делать мороженое, а не Г на подобии Снежного городка, где нет не молока, не масла.
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