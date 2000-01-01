Минимальный набор продуктов в России теперь дороже на 1%.

Его стоимость за январь 2017 года составила 3 728 рублей, пишет SU. Отмечается, что самый дорогой минимальный набор продуктов на Чукотке — 8 431 рубль, а самый дешёвый — в Курской области с ценой 3 069 рублей.

В минимальный набор продуктов питания входит, по мнению Росстата, вся необходимая человеку еда. В его составе, например, крупы, овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко, масло, яйца и другие продукты.

Однако в продуктовом наборе Росстат не учитывает цену таких популярных продуктов, как гречка, кофе и колбасные изделия.