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В России подорожал минимальный набор продуктов

Сегодня 12:00
619
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://rostov.press

Минимальный набор продуктов в России теперь дороже на 1%.

Его стоимость за январь 2017 года составила 3 728 рублей, пишет SU. Отмечается, что самый дорогой минимальный набор продуктов на Чукотке — 8 431 рубль, а самый дешёвый — в Курской области с ценой 3 069 рублей.

В минимальный набор продуктов питания входит, по мнению Росстата, вся необходимая человеку еда. В его составе, например, крупы, овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко, масло, яйца и другие продукты.

Однако в продуктовом наборе Росстат не учитывает цену таких популярных продуктов, как гречка, кофе и колбасные изделия.

Комментарии 1
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Прохожий
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Главное сириянаш .
Остальное потерпит.
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