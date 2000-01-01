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#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
Новосибирск: Карта выходных с 23 по 26 февраля

Сколько ещё в Новокузнецке и Кемерове продержится тепло

Сегодня 13:30
1149
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://namonitore.ru

Выходные дни порадовали новокузнечан и кемеровчан весенней погодой.

По прогнозам сайта «Гисметео», в течение ближайших 10 дней в города больше не вернутся морозы. Днём температура в Новокузнецке опустится максимум до -5 градусов.

В Кемерове в самый прохладный день обещают до -4 градусов. Горожан чаще будет радовать солнце.

В Кемерове 28 февраля синоптики обещают снег с дождём.

Ранее ВашГород.ру сообщал о прогнозе кузбасских синоптиков на выходные.

Комментарии 2
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вг рулит
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Маргарита Андреева- ты супер репортер !!! где такую инфу раздобыла ? у тебя наверно связи?
новость которая порвет инет!!!
сколько труда и бессонных ночей, чтоб скопировать гисметио.......
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321
3 1
ну так это...
весна на носу
сильных морозов никто уже и не ждет
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