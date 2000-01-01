Сколько ещё в Новокузнецке и Кемерове продержится тепло
Сегодня 13:30
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Выходные дни порадовали новокузнечан и кемеровчан весенней погодой.
По прогнозам сайта «Гисметео», в течение ближайших 10 дней в города больше не вернутся морозы. Днём температура в Новокузнецке опустится максимум до -5 градусов.
В Кемерове в самый прохладный день обещают до -4 градусов. Горожан чаще будет радовать солнце.
В Кемерове 28 февраля синоптики обещают снег с дождём.
Ранее ВашГород.ру сообщал о прогнозе кузбасских синоптиков на выходные.