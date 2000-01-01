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Новосибирск: Карта выходных с 23 по 26 февраля

Как кузбассовцы отмечали День защитника Отечества

Сегодня 14:30
282
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://belikcenter.ru/

66% кузбассовцев не остались равнодушными ко Дню защитника Отечества.

Так показали результаты опроса, проведённого 23 февраля на ВашГород.ру. Чаще всего наши граждане просто поздравляли друг друга с праздником — этот вариант ответа выбрали 33% читателей.

21% опрошенных устраивают 23 февраля семейное застолье. 10% дарят подарки и поздравляют друг друга. Лишь 1% читателей в честь праздника выбираются с семьёй в кафе, рестораны и другие заведения. Встречаются с товарищами по армии также 1% опрошенных.

Игнорируют праздник 34% наших читателей. Всего в опросе на момент подведения результатов поучаствовали 147 человек.

А уже завтра, 26 февраля, кузбассовцы отметят долгожданную Масленицу. Ранее ВашГород.ру сообщал, где в Новокузнецке пройдут гуляния в честь этого праздника.

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