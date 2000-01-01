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В России предрекли рекордно низкие ставки по ипотеке

Сегодня 15:00
597
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
77metrov.ru

Глава Сбербанка Герман Греф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным предсказал в этом году снижение ставок по ипотеке до исторического минимума.

Как сообщает «Regnum», средневзвешенная рублевая ставка по ипотеке в декабре минувшего года составила 11,55% годовых. Это минимальный уровень за последние пять лет.

Напомним, 20 февраля Сбербанк понизил базовую ипотечную ставку на 1,1%. Таким образом, кредитные продукты Сбербанка на прямую покупку недвижимости будут стоить 10,9% годовых, а покупка жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25% годовых.

Комментарии 4
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TigerShot89 9236
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Рекордно низкие ставки это 2-3-5% годовых как в Европе и США. Но никак не 10-11-12%.
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"Глава Сбербанка Герман Греф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным предсказал"
я думал они прогнозируют, анализируют и т.д .
этот немец ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ? надо ему на битву экстрасенсов ! а он банками заведует......
у руля в россии чурки , немцы , евреи ........ гнать их надо !
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Артём 7336
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TigerShot89:
Рекордно низкие ставки это 2-3-5% годовых как в Европе и США. Но никак не 10-11-12%.
в Европе нет такой инфляции
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Артём:
в Европе нет такой инфляции
В Европе у банкиров веками не меняющаяся система выработала более скромные запросы, уж извините.
Какая такая у нас официальная инфляция, чтоб процент по ипотеке (а это, надо заметить, самый низкий продукт, предоставляемый банками) плюс-минус 12-15%? Уровень ОФИЦИАЛЬНОЙ инфляции прошлого года 5,4% (это те проценты, на которые подняли пенсии неработающим гражданам, а они предполагают уровень инфляции).
Почему при опять же ОФИЦИАЛЬНОЙ инфляции 5,4% ставку рефинансирования держат 10%? На чью мельницу вода - надо объяснять?
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