Глава Сбербанка Герман Греф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным предсказал в этом году снижение ставок по ипотеке до исторического минимума.

Как сообщает «Regnum», средневзвешенная рублевая ставка по ипотеке в декабре минувшего года составила 11,55% годовых. Это минимальный уровень за последние пять лет.

Напомним, 20 февраля Сбербанк понизил базовую ипотечную ставку на 1,1%. Таким образом, кредитные продукты Сбербанка на прямую покупку недвижимости будут стоить 10,9% годовых, а покупка жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25% годовых.