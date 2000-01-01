24-летняя Эмма Халс из Лондона обвиняет своего работодателя в том, что ее уволили из-за броского внешнего вида буквально через пять минут после появления на работе.

Как сообщают vesti.ru, директор через пять минут велел ей идти домой, так как место девушки, по словам работодателя, на подиуме, а не там, где делают телепередачи. Сам владелец телекомпании уверял журналистов, что его не устроили в практикантке «некоторые моменты» в ее поведении.

Сама британка возмущена таким решением руководства телеканала.