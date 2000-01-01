Отказ от алкоголя сокращает жизнь — учёные
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Парадоксальный вывод сделали ученые из США. Исследования показали, что полный отказ от алкоголя таит опасность для здоровья, сообщает РИА ФАН.
Во время исследований, которые проводились 20 лет, эксперты установили, что, в среднем, 69 процентов непьющих не доживают до 65 лет. Среди алкоголиков таковых оказалось только 60 процентов. А среди умеренно пьющих — 41 процент.
Также, по мнению ученых, именно резкий отказ от алкоголя хуже всего влияет на здоровье и продолжительность жизни человека.