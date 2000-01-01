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Отказ от алкоголя сокращает жизнь — учёные

Сегодня 08:00
1507
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
alcoholizmucih.alcoholizmeqik.ru

Парадоксальный вывод сделали ученые из США. Исследования показали, что полный отказ от алкоголя таит опасность для здоровья, сообщает РИА ФАН.

Во время исследований, которые проводились 20 лет, эксперты установили, что, в среднем, 69 процентов непьющих не доживают до 65 лет. Среди алкоголиков таковых оказалось только 60 процентов. А среди умеренно пьющих — 41 процент.

Также, по мнению ученых, именно резкий отказ от алкоголя хуже всего влияет на здоровье и продолжительность жизни человека.

Комментарии 8
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Христианин
6 0
Ну да!Просто американским ученым в морге журнал не показали.В праздники и после пачками именно алкоголики поступают.То сердце отказало с перепою,то повешение,то в колото-резанные!Пейте на здоровье!
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Христианин
6 0
"Ваш город"вы вместе с "американскими" учеными помогаете спаивать Россию.
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нарколог
4 0
Дебилы,дебилы,кругом одни дебилы.
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Анна
7 0
Статья глупая ! И зачем ее публиковать было ??? Нечем заполнять вг ?
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Сергей
4 0
Ну да!Просто американским ученым в морге журнал не показали.В праздники и после пачками именно алкоголики поступают.То сердце отказало с перепою,то повешение,то в колото-резанные!Пейте на здоровье!
Не надо путать чрезмерное употребление и пьянство, с небольшими порциями иногда
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Читатель
4 1
Не надо путать чрезмерное употребление и пьянство, с небольшими порциями иногда
Вот именно, не надо путать народ рекламируя подмену понятий, нет такого понятия "умеренно пьющий", есть либо пьющий - либо нет. А умеренно пьющий появилось в 20 веке выражение, а также культурное распитие напитков. Если человек не пьет, так нечего его спаивать навязывая рекламу о пользе алкоголя оплаченную монополистами, тк им не выгодно сокращение продаж вот они и нанимают "ученых" и прочих, которые поют о правильном питие алкоголя.
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Мила
0 1
Дебилы,дебилы,кругом одни дебилы.
Отказ от алкоголя-подрыв такой выгодной статьи дохода госэкономики!
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stek
0 0
Не слушайте "вражьи голоса" - и будет вам счастье и спокойствие.....)
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