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Новокузнечанин уехал на АЗС и пропал без вести

Сегодня 11:00
2073
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В социальных сетях распространяется информация о пропаже новокузнечанина Сергеева Вадима Юрьевича 1990 года рождения.

Сообщалось, что мужчина около 20−00 часов вечера на автомобиле Лада Приора отправился на заправку в Заводском районе. После этого, о его местонахождении ничего не известно.

Позже стало известно, что Вадим Сергеев найден мёртвым. Подробности гибели не сообщаются «Друзья!!! Прощание с Вадиком будет 26.02.2017года, по адресу Петракова 77, в 12.00», — сообщили близкие Вадима.

Комментарии 3
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а?
0 4
А кем причины и подробности не сообщаются? Поди опять полиция темнит?
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Vasya
0 11
А кем причины и подробности не сообщаются? Поди опять полиция темнит?
Даже и не жалко, одним больше одним меньше...крутым пацыком...
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Михаил
2 1
Даже и не жалко, одним больше одним меньше...крутым пацыком...
Вася ты дебил.
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