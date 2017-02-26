В социальных сетях распространяется информация о пропаже новокузнечанина Сергеева Вадима Юрьевича 1990 года рождения.

Сообщалось, что мужчина около 20−00 часов вечера на автомобиле Лада Приора отправился на заправку в Заводском районе. После этого, о его местонахождении ничего не известно.

Позже стало известно, что Вадим Сергеев найден мёртвым. Подробности гибели не сообщаются «Друзья!!! Прощание с Вадиком будет 26.02.2017года, по адресу Петракова 77, в 12.00», — сообщили близкие Вадима.