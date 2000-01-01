Крупнейший американский мобильный оператор уже запустил первую в мире сеть 5G.

Как пишет Газета.ru, первая подобная в мире высокоскоростная сеть работает в тестовом режиме в городах Хьюстон, Вашингтон, Атланта, Сиэтл, Даллас, Денвер, Майами и ряде других.

Новая сеть примерно в десять раз быстрее 4G LTE. Кроме того, она позволяет находить наиболее стабильную раздачу, что дает возможность скачивать файлы без перебоев. Теоретическая максимальная скорость обмена информацией через сеть 5G может достигать отметки в 10 гигабит в секунду.

Компания, запустившая новую сеть, отмечает и серьезную проблему в виде отсутствия на рынке необходимого количества устройств, поддерживающих 5G. Интернет 5G, как уверены специалисты, станет мощным толчком для развития новейших технологий.