Стрелявший в конкурсного управляющего ССК задержан в Новокузнецке
Сегодня 13:00
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В Новокузнецке задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе в конкурсного управляющего МП «Сибирская сбытовая компания» Олега Фокина.
Как сообщает SU, 30-летний нападавшего обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом.
Напомним, инцидент произошёл возле гаражных боксов на ул. Грдины неизвестный из травматического оружия причинил ранения Олегу Фокину. Раненого конкурсного управляющего ССК доставили в больницу. Ему была сделана экстренная операция.
Как пояснили журналистам ВашГород.ру в пресс-службе управлении МВД Новокузнецка, преступление произошло на бытовой почве в результате конфликта.