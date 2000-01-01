В Новокузнецке задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе в конкурсного управляющего МП «Сибирская сбытовая компания» Олега Фокина.

Как сообщает SU, 30-летний нападавшего обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом.

Напомним, инцидент произошёл возле гаражных боксов на ул. Грдины неизвестный из травматического оружия причинил ранения Олегу Фокину. Раненого конкурсного управляющего ССК доставили в больницу. Ему была сделана экстренная операция.

Как пояснили журналистам ВашГород.ру в пресс-службе управлении МВД Новокузнецка, преступление произошло на бытовой почве в результате конфликта.