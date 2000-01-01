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Стрелявший в конкурсного управляющего ССК задержан в Новокузнецке

Сегодня 13:00
567
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nk-tv.com

В Новокузнецке задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе в конкурсного управляющего МП «Сибирская сбытовая компания» Олега Фокина.

Как сообщает SU, 30-летний нападавшего обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом.

Напомним, инцидент произошёл возле гаражных боксов на ул. Грдины неизвестный из травматического оружия причинил ранения Олегу Фокину. Раненого конкурсного управляющего ССК доставили в больницу. Ему была сделана экстренная операция.

Как пояснили журналистам ВашГород.ру в пресс-службе управлении МВД Новокузнецка, преступление произошло на бытовой почве в результате конфликта.

Комментарии 2
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КоляYeti 12143
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Пущай поворочается на шконке (еслиф ему канешно туды ему определят место) в С(ибирском)И(нституте)З(д)О(ровья) и подумает для чё ему разрешили травмат. оружие.
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Федор
0 0
Ты почитай другие новости. У него семья, дети несовершеннолетние, ничего пока не известно, но "судьи из народа" начали уже кричать, что нужно человека "засадить". Полной информации я так понимаю нет и у следствия пока, но на горячую новость нужно же слететься как стервятникам, и обсуждать и осуждать, верно?
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