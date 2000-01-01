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#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
В России подорожал минимальный набор продуктов

Курс рубля ждёт укрепление, а потом резкое падение

Сегодня 14:00
994
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ednist.info

Рубль в марте укрепится, но затем снова упадет, о чем заявляют экономисты.

Как сообщает «Российская газета», после длинных праздничных выходных и до конца месяца движение вверх продолжится. И в начале марта рубль будет находиться в сильной позиции. Причин для позитивной динамики отечественной валюты несколько.

Ключевыми из них являются стабильные цены на нефть, восстановление экономики РФ и неоцененность рубля как валюты в принципе.

Повлиять на ситуацию может заседание ФРС США, которое запланировано на 15 марта, а также заседание ЦБ РФ, намеченное на 24 марта. Первое угрожает рублю повышением процентных ставок, вследствие чего доллар может начать укрепляться, следовательно, давление на рубль начнет расти.

Комментарии 5
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Алеша Новокузнецкий
3 0
Как всегда будет в точности наоборот
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КоляYeti 12143
9 0
Россиянам на$рать на подобные выводы, курс и экономистов - для них у нынешней Власти всегда только ПОВЫШЕНИЕ цен, тарифов и акцизов, о нефти и валюте ваще лучше не пудрить мозги - в России это сплошная ПРОФАНАЦИЯ!
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доллар,рубль и евро
0 0
Ахахахахахааааа
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