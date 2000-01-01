Рубль в марте укрепится, но затем снова упадет, о чем заявляют экономисты.

Как сообщает «Российская газета», после длинных праздничных выходных и до конца месяца движение вверх продолжится. И в начале марта рубль будет находиться в сильной позиции. Причин для позитивной динамики отечественной валюты несколько.

Ключевыми из них являются стабильные цены на нефть, восстановление экономики РФ и неоцененность рубля как валюты в принципе.

Повлиять на ситуацию может заседание ФРС США, которое запланировано на 15 марта, а также заседание ЦБ РФ, намеченное на 24 марта. Первое угрожает рублю повышением процентных ставок, вследствие чего доллар может начать укрепляться, следовательно, давление на рубль начнет расти.