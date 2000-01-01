Средняя зарплата жителей Кузбасса в 2016 году выросла на 5, 35% и составила 29 828 рублей. Об этом сообщает Кемеровостат.

Отмечается, что в июне кузбассовцы получили в среднем 31 129 рублей, а в декабре — 37 788 рублей. Больше всего люди получали в сфере финансов, добыче полезных ископаемых и в гостиничном и ресторанном деле.

Рост доходов зафиксирован и во многих других отраслях. Единственными, кто стал меньше зарабатывать, стали работники, обрабатывающие древесину.