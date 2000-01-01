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В России подорожал минимальный набор продуктов

Средняя зарплата кузбассовцев составила почти 30 тысяч рублей

Сегодня 15:00
534
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
liskionline.ru

Средняя зарплата жителей Кузбасса в 2016 году выросла на 5, 35% и составила 29 828 рублей. Об этом сообщает Кемеровостат.

Отмечается, что в июне кузбассовцы получили в среднем 31 129 рублей, а в декабре — 37 788 рублей. Больше всего люди получали в сфере финансов, добыче полезных ископаемых и в гостиничном и ресторанном деле.

Рост доходов зафиксирован и во многих других отраслях. Единственными, кто стал меньше зарабатывать, стали работники, обрабатывающие древесину.

Комментарии 11
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Гала
8 0
Это что так много? Не должен работающий в городе металлургов человек получать такую МИЗЕРНУЮ зарплату!!!
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Екарный Бабай
15 0
Наверно взяли мою,Кузнецова и Тулеева.
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Симочка
9 3
Это интересно у кого она 30000,00? Зачем писать полную фигню? Реальные цифры дайте. По статистике у нас вообще у всех все прекрасно, а на деле народ нищий и голодный.
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Акрихин
7 3
Как можно говорить о РОСТЕ ДОХОДОВ?
Если рост зарлат... даже ниже официальных данных по инфляции!
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Акрихин
0 0
Как можно говорить о РОСТЕ ДОХОДОВ?
Если рост зарлат... даже ниже официальных данных по инфляции!
Что за стандартные три минуса?
Где аргументы и факты?
Обличающие меня во лжи!¿¿¿¿¿¿)))
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Акрихин
0 0
Что за стандартные три минуса?
Где аргументы и факты?
Обличающие меня во лжи!¿¿¿¿¿¿)))
Официальная инфляция((согласно росстата)за 2016 год составила 5.4%.
А "доходы"(средняя зарплата в Кемеровской области)на 5.35%!)))))
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кузня
0 0
Не гневите Бога!!! Хватит врать!
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Артем
0 0
Интересно, много ли у вас соседей с такой зарплатой? Должно быть больше половины, а у четверти из остальных - в два, три раза больше. А иначе, откуда такая статистика?
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