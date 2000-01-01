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Как новокузнечане отмечают Масленицу

Сегодня 15:30
663
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

Новокузнечане отмечают масленицу. Праздничные гулянья проходят во всех районах города.

26 февраля в 11.00 сразу на трёх площадях Орджоникидзевского района начались народные гуляния. В Кузнецке торжества проходили в саду «Алюминщик». В Центральном районе — на площади общественных мероприятий в проводах зимы приняли большое количество горожан. Этому способствовала теплая погода.

Также мероприятие прошли в Куйбышевском и Заводском районах. А уже 27 февраля у православных начинается Великий Пост, который продлится до 15 апреля.

Комментарии 3
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Сталин
1 3
а сжигание чучела-это не экстремизм?? Сначала чучело, затем и другое в дело пойдет...

Ведь едросы увидели в Ну погоди рекламу курения...так почему тут они молчат?
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Вот и весь ваш город
0 3
Пьянь рвань и срань
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