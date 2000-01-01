Новокузнечане отмечают масленицу. Праздничные гулянья проходят во всех районах города.

26 февраля в 11.00 сразу на трёх площадях Орджоникидзевского района начались народные гуляния. В Кузнецке торжества проходили в саду «Алюминщик». В Центральном районе — на площади общественных мероприятий в проводах зимы приняли большое количество горожан. Этому способствовала теплая погода.

Также мероприятие прошли в Куйбышевском и Заводском районах. А уже 27 февраля у православных начинается Великий Пост, который продлится до 15 апреля.