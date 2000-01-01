Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
В России подорожал минимальный набор продуктов

В Новокузнецке нашли опасную крышу

Сегодня 18:07
131
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1yar.tv

Комиссия в ходе обследование кровель выявила проблемную крышу у дома № 31 на улице Мурманской.

Как сообщили журналистам ВашГород.ру в пресс-службе администрации Новокузнецка, в результате комиссионной проверки состояния кровель многоквартирных жилых домов было выявлено нарушение стропильной системы и частичное повреждение шифера на кровле дома № 31 на ул. Мурманской.

Угрозы обрушения не выявлено. Однако было поручено немедленно выполнить внеплановый ремонт кровли. В настоящее время восстановительные работы уже начаты.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ