Официальные представители организации Mars One заявили, что отобрали первую тысячу граждан, которые совершат полет на Марс.

Как сообщает vistanews.ru, марсианами хотят стать почти 300 американцев, 75 жителей Канады, более 60 граждан Индии, свыше 50 россиян.

Согласно намеченному плану колонизации, с 2024 года должна начаться регулярная отправка грузов на Марс — доставленные установки, материалы и грузы необходимы будут для создания первичной базы для колонистов, которые должны основать поселение на Марсе к 2032 году.