Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
Весна в Новосибирске начнётся со снегопадов и метелей

Для полёта на Марс набрали тысячу человек: среди добровольцев есть и россияне

Сегодня 06:00
642
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kykyryzo.ru

Официальные представители организации Mars One заявили, что отобрали первую тысячу граждан, которые совершат полет на Марс.

Как сообщает vistanews.ru, марсианами хотят стать почти 300 американцев, 75 жителей Канады, более 60 граждан Индии, свыше 50 россиян.

Согласно намеченному плану колонизации, с 2024 года должна начаться регулярная отправка грузов на Марс — доставленные установки, материалы и грузы необходимы будут для создания первичной базы для колонистов, которые должны основать поселение на Марсе к 2032 году.

Комментарии 11
Добавить комментарий
аватар
Не саня, но
5 2
по-моему, они долбо2.71бы!
ответить
аватар
123
4 0
Правительство готовит себе убежище
ответить
аватар
Ну
0 0
Правительство готовит себе убежище
Без рабов им не выжить, передохнут.
ответить
аватар
Я
0 0
И что там делать, если там нет ни воздуха,ни воды?
ответить
аватар
Серый
3 0
Без рабов им не выжить, передохнут.
Конечно, каждый когда-нибудь сдохнет... В том числе и правители, и олигархи. Особенно обидно подыхать, когда куча бабла есть, а оно не нужно уже, собственно!
ответить
аватар
олег
7 1
какой, на"""й, марс? оставшиеся дни в консервной банке проведут и всю оставшуюся будут мечтать о русской березке. если еще долетят
ответить
аватар
Серый
17 0
Вот если-бы туда отправилось все правительство России со всеми депутатами и их "помощниками", а заодно и все партии туда закинуть! Да и семьи их туда-же отправить, чтоб не скучали. Это было-бы гуманно И ДЕМОКРАТИЧНО!!!
ответить
аватар
Ужас модера Сити-Н
0 0
Короче в ближайшие лет 40-50 нашей планете п....ц,а точнее человечеству. Иначе они так не рвались бы на другую планету. 8-(
ответить
аватар
Дон Хенаро 37917
0 0
Вот если-бы туда отправилось все правительство России со всеми депутатами и их "помощниками", а заодно и все партии туда закинуть! Да и семьи их туда-же отправить, чтоб не скучали. Это было-бы гуманно И ДЕМОКРАТИЧНО!!!
Слушай...это мысль! А еще бы они пользу в освоении космоса бы принесли всему миру! Или срок или Марс...такой выбор у них должен быть!
ответить
аватар
54321
3 1
Всем, кто недоволен Новокузнецком, Россией и прочим, появился шанс свалить на Марс. Валите уже.
ответить
аватар
Неравнодушный
0 0
А что,на родной планете все проблемы решили??? Или решили на Марсе проблемы ещё создать!?
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ