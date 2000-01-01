В субботу, 25 февраля, в Новокузнецком драматическом театре прошёл концерт Аниты Цой.

Заслуженная артистка России не в первый раз в Кузбассе собирает залы поклонников. Однако в этом году наши читатели восприняли приезд Аниты Цой неоднозначно. Перед своим выступлением певица встретилась с корреспондентом ВашГород.ру и рассказала о своём творчестве и любви к Кузбассу, а также обратилась к читателям нашего сайта.

Первым делом Анита Цой рассказала, что не прошла мимо негативных комментариев читателей. Отдельно «для злопыхателей», заявивших, что они «не пошли бы на концерт даже бесплатно», певица попросила сообщить, что на шоу был аншлаг.

«Подобное отношение было и, к сожалению, будет всегда. И это нормально, когда люди выражают своё мнение. Было бы время, я бы в комментариях отписалась абсолютно всем, но хочу обратиться через ваше издание — Анита Цой была, есть и будет в Кузбассе. Я люблю этот регион, его людей и зрителя», — эмоционально заметила Анита Цой.

Как призналась певица, Кузбасс в её творчестве занимает особое место. Возможно, поэтому её задели комментарии наших читателей к анонсу концерта.

«В 2009-м году мы с моими друзьями, ветеранами группы „Альфа“, разослали всем губернаторам предложения провести благотворительный концерт, деньги от которого пошли бы, например, семьям погибших шахтёров, военных или семьям пострадавших во время терактов. Нам не ответил никто, кроме Амана Тулеева. Это просто фантастика», — эмоционально заявила Анита Цой.

Тогда артисты побывали в нескольких городах Кузбасса и собрали около 200 тысяч долларов для семей, живущих в нашем регионе.

«А потом меня пригласили на приём к Аману Гумировичу, где он, зная, что я пишу песни, предложил написать песню о шахтёрах. Я согласилась, но при условии, что сама спущусь в шахту, поговорю с горняками, увижу, как живут люди. И Тулеев организовал всё это — я была в приятном шоке», — поделилась воспоминаниями артистка.

По словам Аниты Цой, до посещения шахты она не думала, что шахтёрский труд настолько сложен, но в то же время и красив. До сих пор уголь, добытый артисткой на «Распадской», хранится у неё дома. Посещение шахты она назвала «самым огромным и потрясающим приключением в жизни». Песня «Уголёк» была написана аккурат к Дню шахтёра, а её премьера состоялась на торжественном мероприятии.

«Я очень волновалась, мы все очень переживали. Но во время премьеры зал, где сидели шахтёры-ветераны, встал. А несколько дней спустя пришла благодарственная телеграмма от Амана Гумировича, где сообщалось, что мне присвоена региональная награда. Песни проверяются годами. Её и сегодня продолжают петь, а это значит, что она прижилась в народе», — рассказала артистка.

Анита Цой также сообщила, что помогала «выбивать» деньги на реконструкцию Новокузнецкого драмтеатра и выступление на этой сцене для неё является особенным. В конце беседы заслуженная артистка России обратилась к читателям ВашГород.ру по поводу «раздачи» губернатором Тулеевым медалей.

«Пишут в комментариях, что Аман Гумирович ордена всем артистам раздаёт. Вам это, может, и смешно, но для нас как для артистов — это единственный регион, где так встречают абсолютно всех артистов, а не выборочно. Это прославляет регион, это даёт ему возможность привлекать дополнительные инвестиции. Ваш край славится гостеприимством, не Тулеева лично, а всех жителей. Это дорогого стоит и дело совсем не в наградах, а в людях этого сурового края, из которого все везут любовь», — отметила Анита Цой.

Новокузнецк стал 47-м городом в большом гастрольном туре «10|20». Как отметила певица, она и её творческая группа при постановке шоу преследовали одну важную задачу — показать во всех городах, где пройдут выступления, «шоу мирового уровня».