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В России начался Великий пост

Сегодня 06:30
677
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://god2017.com/

В понедельник, 27 февраля, православные россияне начали Великий пост.

Он продлится немногим больше полутора месяцев — до 16 апреля. В этот день верующие отметят один из главных православных праздников — Пасху или Воскресение Христово.

А пока православных ждут серьёзные ограничения. Так, в пост не разрешается есть мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, яйца и все блюда, куда входят эти ингредиенты. По церковным уставам, пост разрешается не соблюдать беременным и кормящим матерям, тяжелобольным, воинам, путешественникам, врачам, детям до 12 лет и занимающимся тяжёлым физическим трудом.

Важно отметить, что главная цель поста — это не просто соблюдение диеты, а также молитвы, покаяние и приближение к Богу.

Комментарии 6
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бревно Ленина
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... для тех, кто высосать дал мозг.
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Серый
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Дон Хенаро 37917
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Как хорошо что я атеист...мне можно есть все что я захочу...)))И пить)))
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Дон Хенаро 37917
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Аккуратнее высказывайтесь в этом посте...по закону о защите чувств верующих уже не один человек сидит....
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