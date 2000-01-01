В понедельник, 27 февраля, православные россияне начали Великий пост.

Он продлится немногим больше полутора месяцев — до 16 апреля. В этот день верующие отметят один из главных православных праздников — Пасху или Воскресение Христово.

А пока православных ждут серьёзные ограничения. Так, в пост не разрешается есть мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, яйца и все блюда, куда входят эти ингредиенты. По церковным уставам, пост разрешается не соблюдать беременным и кормящим матерям, тяжелобольным, воинам, путешественникам, врачам, детям до 12 лет и занимающимся тяжёлым физическим трудом.

Важно отметить, что главная цель поста — это не просто соблюдение диеты, а также молитвы, покаяние и приближение к Богу.