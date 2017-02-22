Кемеровская область подключилась к Всероссийскому проекту «За»! Запрет абортов".

В кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи в Юрге стартовал сбор подписей под петицией в защиту жизни нерождённых младенцев. Желающим подписать петицию нужно обращаться в церковную лавку собора, сообщается на сайте Кузбасской митрополии.

Напомним, речь о запрете бесплатного прерывания беременности ведутся в России уже не первый год. В январе 2015 года патриарх Кирилл предложил исключить аборты из системы ОМС. В сентябре 2016 года сообщалось, что главу РПЦ поддержали активисты общественных движений «За жизнь» и «Православные добровольцы». Они создали петицию за запрет абортов.

Минздрав относится к этой инициативе отрицательно. По мнению главы министерства Вероники Скворцовой, вывод абортов из системы ОМС повысит женскую смертность. Заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева считает, что реализация этой идеи может привести к росту количества бедного населения в стране.