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В Кузбассе собирают подписи за запрет абортов

Сегодня 09:00
657
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
catalogv3.nmusic.sapo.pt

Кемеровская область подключилась к Всероссийскому проекту «За»! Запрет абортов".

В кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи в Юрге стартовал сбор подписей под петицией в защиту жизни нерождённых младенцев. Желающим подписать петицию нужно обращаться в церковную лавку собора, сообщается на сайте Кузбасской митрополии.

Напомним, речь о запрете бесплатного прерывания беременности ведутся в России уже не первый год. В январе 2015 года патриарх Кирилл предложил исключить аборты из системы ОМС. В сентябре 2016 года сообщалось, что главу РПЦ поддержали активисты общественных движений «За жизнь» и «Православные добровольцы». Они создали петицию за запрет абортов.

Минздрав относится к этой инициативе отрицательно. По мнению главы министерства Вероники Скворцовой, вывод абортов из системы ОМС повысит женскую смертность. Заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева считает, что реализация этой идеи может привести к росту количества бедного населения в стране.

Комментарии 6
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Читатель
19 0
Лично для себя я против абортов. Но вот за всех решать не буду. Это право оставить нужно. Даже если не брать в расчет факт, что увеличится число криминальных абортов, а значит и смертей. Кто будет содержать отказников? РПЦ? Ха-ха.
Опять же, оставив данный выбор, но платно уместно было бы сделать бесплатной процедуру стерилизации.
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111
27 0
Забыли, уже проходили это. Сколько женщин бессмысленно умерли?
Куда лезет РПЦ, далеко не их дело.Хватит затуманивать мозги! Им нужны холопы!
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Читатель
24 0
И вообще, церковь и государство не едины. Вот пусть среди своих прихожан пропагандируют что хотят, а лезть в законы не их дело
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Екарный Бабай
22 0
Правильно говорил Ленин,религия опиум для народа. Они не говорят о запрете абортов вообще,говорят о запрете БЕСПЛАТНЫХ абортов,просто опять бабло тянуть будут. Скоро в ОМС оставят только лоб зеленкой помазать.
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Vasya
3 0
Правильно говорил Ленин,религия опиум для народа. Они не говорят о запрете абортов вообще,говорят о запрете БЕСПЛАТНЫХ абортов,просто опять бабло тянуть будут. Скоро в ОМС оставят только лоб зеленкой помазать.
И то если со своей зеленкой прийдешь, очередь за толончиком отстаишь, потом очередь в кабинет отстаишь.
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Анна
0 0
Совсем запрещать это уже лишнее, но и оставить систему как есть нельзя. Регулярно практикуют бесплатные аборты те, кто не хочет или не может заплатить за контрацепцию. Необходимо контрацептивы (спирали, таблетки, свечи) сделать доступными всем.
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