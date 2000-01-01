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Генпрокуратура признала взносы на капремонт незаконными

Сегодня 09:33
1311
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
atore.ru

Требование взносов на капремонт с собственников жилья противоречит Конституции РФ.

Генпрокуратура страны поддержала обращение депутатов Госдумы в Конституционный суд о признании сборов на капремонт незаконными, пишет SU.

Депутаты считают, что использование средств собственников жилья на финансирование капремонта в других домах противоречит конституции страны.

По мнению Генпрокуратуры, оспоренная норма не конкретизирует объёмы и сроки распоряжения финансовыми ресурсами и не определяет порядок их возврата. В результате граждане не смогут распоряжаться своими деньгами, перечисленными на счёт оператора.

Между тем, в правительстве РФ не согласны с мнением депутатов Госдумы.

Конституционный суд рассмотрит этот вопрос 3 марта.

Комментарии 6
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Н
24 0
Некоторые законы, принимаемые депутатами государственной думы, тоже противоречат конституции...
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Сталин
22 1
Щас Путин впишется..и как добрый царь отменит капремонт..перед своим переизбранием. И начнется всеобщее ликование и рейтинг у Пу зашкалит 200 процентов

Если хочешь чтобы народ проголосовал за тебя-подсунь ему свинью и потом вовремя сам ее убери.
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Катрин
12 0
Ну наконец-то, а то вообще непонятно - за что платить? Кому платить - какой-то Красноярской компании, которая потом будет распределять средства по своему усмотрению. Как проверить? С кого спросить? Столько вопросов, и ни одного ответа...
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Vasya
6 0
Все это без толку! Уже поднимался этот вопрос генпрокуратурой, потом их пожурили и они отменили все свои проверки!
Уже есть случаи в регионах, когда местная власть как бы берет эти деньги в долг, а потом якобы вернут...кормушка то отличная, так что ни кто ни чего не отменит...в лучшем случаи создадут очередную госструктуру, ктря будет "контролировать" эти финансовые потоки...
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Вельзевул
16 0
Нет в МИРЕ НИГДЕ взносов на капремонт СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ!!!! Я - собственник и САМ ЕГО РЕМОНТИРУЮ,КОГДА ЗАХОЧУ!!!А не отдаю СВОИ ДЕНЬГИ какой-то шайке, которая завтра испарится!!!!
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*
1 0
Еще одна коллизия заключается в том, что мы платим за услугу, которая не предоставлялась и возможно, не будет предоставлена. И за это некоторые граждане попадают в разряд должников. Как можно быть должным за то, чем не пользовался? И назвали-то как красиво "взносы на капремонт" называйте, как есть - общак.
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