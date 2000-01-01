Генпрокуратура признала взносы на капремонт незаконными
Сегодня 09:33
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Требование взносов на капремонт с собственников жилья противоречит Конституции РФ.
Генпрокуратура страны поддержала обращение депутатов Госдумы в Конституционный суд о признании сборов на капремонт незаконными, пишет SU.
Депутаты считают, что использование средств собственников жилья на финансирование капремонта в других домах противоречит конституции страны.
По мнению Генпрокуратуры, оспоренная норма не конкретизирует объёмы и сроки распоряжения финансовыми ресурсами и не определяет порядок их возврата. В результате граждане не смогут распоряжаться своими деньгами, перечисленными на счёт оператора.
Между тем, в правительстве РФ не согласны с мнением депутатов Госдумы.
Конституционный суд рассмотрит этот вопрос 3 марта.