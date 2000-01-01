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Весна в Новосибирске начнётся со снегопадов и метелей

Новокузнецкие хоккеисты досрочно попали в плей-офф МХЛ

Сегодня 10:00
283
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://metallurg-nk.ru

«Кузнецкие медведи» досрочно вышли в плей-офф Молодежной хоккейной лиги.

Теперь вне зависимости от оставшихся результатов, уже точно займут на «Востоке» место не ниже 7-ого места в турнирной таблице. Сейчас подопечные Александра Китова находятся в таблице на пятой позиции.

«Отставание от идущих выше „Сарматов“ составляет 4 очка, но при этом команда из Оренбурга уже сыграла все свои матчи в чемпионате. В случае, если „Медведи“ за счет результатов оставшихся поединков смогут опередить соперника и займут место в первой четверке, то новокузнечане получат преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Харламова», — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Серия матчей на вылет начнётся для «Кузнецких медведей» уже 12 марта. Новокузнечанам необходимо будет выиграть 3 матча, чтобы пройти в ¼ финала. До окончания чемпионата «Кузнецким Медведям» остается провести 3 матча.

Отметим, что молодежная команда Новокузнецка вышла в плей-офф шестой сезон подряд. Лучшим результатом «Медведей» за последние годы является четвертьфинал в 2012 году.

Комментарии 2
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Сталин
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Какой четвертьфинал?? Вы бредите??

Медведи в первом сезоне МХЛ попали в ПО и с 8 места в таблице благодаря будущим топ игрокам Бобровскому, Орлову, Кицину и др парням поднялись до финала.

и если бы не административный ресурс который помог Стальным лисам позорно обыграть Ккузнецких Мишек-то вполне вероятно Медведи были ПЕРВЫМИ чемпионами МХЛ.

Во время финала-вратаря Бобровского забрали на товарищескую игру России с Италией, где он тупо просидел на лавке запасных. И потеряв основного воротчика-Медведи уступили Лисам!
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так держать, "Кузнецкие медведи"! Сегодня надо выиграть у "Спутника"!
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