«Кузнецкие медведи» досрочно вышли в плей-офф Молодежной хоккейной лиги.

Теперь вне зависимости от оставшихся результатов, уже точно займут на «Востоке» место не ниже 7-ого места в турнирной таблице. Сейчас подопечные Александра Китова находятся в таблице на пятой позиции.

«Отставание от идущих выше „Сарматов“ составляет 4 очка, но при этом команда из Оренбурга уже сыграла все свои матчи в чемпионате. В случае, если „Медведи“ за счет результатов оставшихся поединков смогут опередить соперника и займут место в первой четверке, то новокузнечане получат преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Харламова», — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Серия матчей на вылет начнётся для «Кузнецких медведей» уже 12 марта. Новокузнечанам необходимо будет выиграть 3 матча, чтобы пройти в ¼ финала. До окончания чемпионата «Кузнецким Медведям» остается провести 3 матча.

Отметим, что молодежная команда Новокузнецка вышла в плей-офф шестой сезон подряд. Лучшим результатом «Медведей» за последние годы является четвертьфинал в 2012 году.