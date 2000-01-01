В Кузбассе опубликован рейтинг самых дорогих предложений работы за февраль.

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией месяца стало предложение для водителя с личным грузовым автомобилем с зарплатой от 100 000 до 250 000 рублей.

Врачу колопроктологу обещают зарплату от 100 000 рублей, управляющему рестораном, системному аналитику, руководителю офиса продаж и программисту-разработчику — от от 70 000 рублей.

По данным кемеровстата, средняя зарплата жителей Кузбасса в 2016 году выросла на 5,35% и составила 29 828 рублей.