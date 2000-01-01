В Кузбассе опубликован рейтинг самых дорогих предложений работы за февраль.
Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией месяца стало предложение для водителя с личным грузовым автомобилем с зарплатой от 100 000 до 250 000 рублей.
Врачу колопроктологу обещают зарплату от 100 000 рублей, управляющему рестораном, системному аналитику, руководителю офиса продаж и программисту-разработчику — от от 70 000 рублей.
По данным кемеровстата, средняя зарплата жителей Кузбасса в 2016 году выросла на 5,35% и составила 29 828 рублей.
|
Должность
|
Размер предлагаемой ЗП
|
Проф. сфера
|
Водитель с личным грузовым автомобилем
|
От 100 000 до 250 000 руб.
|
Транспорт, логистика
|
Врач-колопроктолог
|
от 100 000 руб.
|
Медицина, фармацевтика
|
Управляющий рестораном
|
от 70 000 руб.
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
Системный аналитик
|
от 70 000 руб.
|
Информационные технологии
|
Руководитель офиса продаж
|
от 70 000 руб.
|
Продажи
|
Программист-разработчик
|
От 70 000 до 100 000 руб.
|
Информационные технологии
|
Управляющий по форматуДискаунтер
|
От 60 000 до 150 000 руб.
|
Продажи
|
Ведущий экономист
|
От 60 000 до 90 000 руб.
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
Врач-косметолог
|
от 50 000 до 100 000 руб.
|
Спорт, фитнес, салоны красоты
|
Управляющий баром
|
от 50 000 до 90 000 руб.
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
Матрос (моряк)
|
от 30 000 до 90 000 руб.
|
Рабочий персонал