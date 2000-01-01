Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
Весна в Новосибирске начнётся со снегопадов и метелей

Кузбассовцам предлагают работу от 50 до 250 тысяч рублей

Сегодня 10:18
508
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mediaspy.ru

В Кузбассе опубликован рейтинг самых дорогих предложений работы за февраль.

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий и составил рейтинг самых дорогих предложений. Так, самой дорогой вакансией месяца стало предложение для водителя с личным грузовым автомобилем с зарплатой от 100 000 до 250 000 рублей.

Врачу колопроктологу обещают зарплату от 100 000 рублей, управляющему рестораном, системному аналитику, руководителю офиса продаж и программисту-разработчику — от от 70 000 рублей.

По данным кемеровстата, средняя зарплата жителей Кузбасса в 2016 году выросла на 5,35% и составила 29 828 рублей.

Должность

Размер предлагаемой ЗП

Проф. сфера

Водитель с личным грузовым автомобилем

От 100 000 до 250 000 руб.

Транспорт, логистика

Врач-колопроктолог

от 100 000 руб.

Медицина, фармацевтика

Управляющий рестораном

от 70 000 руб.

Туризм, гостиницы, рестораны

Системный аналитик

от 70 000 руб.

Информационные технологии

Руководитель офиса продаж

от 70 000 руб.

Продажи

Программист-разработчик

От 70 000 до 100 000 руб.

Информационные технологии

Управляющий по форматуДискаунтер

От 60 000 до 150 000 руб.

Продажи

Ведущий экономист

От 60 000 до 90 000 руб.

Банки, инвестиции, лизинг

Врач-косметолог

от 50 000 до 100 000 руб.

Спорт, фитнес, салоны красоты

Управляющий баром

от 50 000 до 90 000 руб.

Туризм, гостиницы, рестораны

Матрос (моряк)

от 30 000 до 90 000 руб.

Рабочий персонал
Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Прынц на сером "козле"
3 0
Обещать-не значит жениться..
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ