Первый весенний месяц принесёт ряд изменений в связи с новыми законами.

О нововведениях рассказала «Российская газета».

Жителей страны обяжут заботиться о лесах

С 1 марта граждане, которые владеют территориями, прилегающими к лесу, будут обязаны следить за пожарной безопасностью лесного массива. После того, как полностью растает снег, им придётся очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Или оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра.

Органам государственной власти, местного самоуправления, учреждений, организаций вменят в обязанность обеспечение авиационной или космической съёмки, а также наземной фото- и видеофиксации. Эти данные нужно будет прикладывать в отчёт по использованию лесов.

Штрафы за нарушение лесного законодательства будут увеличены. Должностным лицам грозит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей штрафа.

Бесплатная приватизация жилья стала бессрочной

С 1 марта не надо будет выкупать своё жилье, если решили его приватизировать. Бесплатную приватизацию сделали бессрочной.

Транспорт будет безопаснее

С 30 марта вводятся правила обязательной сертификации технических средств транспортной безопасности. Она касается систем и средств сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписей, связи, оповещения, сбора, обработки, приёма и передачи информации. Это поднимет уровень добросовестной конкуренции и транспортной безопасности.

Новые порядки на рынке алкоголя

С 31 марта появится новая лицензия для розничной продажи алкоголя. Предприниматели должны будут получать её для осуществления услуг общественного питания. Розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и пользовании образовательных, медицинских и спортивных учреждений запретят.

Кроме того, с 31 марта продавцы любого алкоголя будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику.