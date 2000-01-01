Не все частные предприниматели Новокузнецка довольны транспортной картой в маршрутках.

Между тем скоро в Новокузнецке проезд во всём муниципальном транспорте придётся оплачивать по карте. Изменения вступят в силу уже 1 мая этого года, пишет SU. Решение приняли депутаты новокузнецкого Горсовета.

Транспортная карта в Новокузнецке — предмет жарких дебатов. Считается, что электронный проезд удобен и выгоден для пассажиров, а предпринимателям помогает понять, в какое время дня эффективней пускать автобусы. Однако некоторые бизнесмены терминалами остались недовольны.

В их числе и собеседник ВашГород.ру, владелец маршрутных такси Лев Кафьян. Новокузнецкий предприниматель с 2016 года ввёл на 12 своих автобусах электронный проезд.

«Мне, как предпринимателю, не очень нравится электронный проезд. Во-первых, банковский процент большой. Во-вторых, существенно снижается стоимость проезда — а она и без транспортной карты ниже себестоимости. Ответственность за терминал большая, за его порчу, в случае ЧП с автобусом и поломкой терминала мы должны оплачивать банку его ремонт», — поделился с ВашГород.ру Лев Кафьян.

Вводить транспортную карту и на других автобусах бизнесмен не собирается. Более того, по его словам, может отказаться вообще от электронного проезда на своих маршрутках.

Однако неизвестно, стоит ли пассажирам муниципального транспорта ждать выгоды от электронного проезда. Некоторые городские автобусы в Новокузнецке уже перешли на транспортную карту, но стоимость проезда осталась прежней — 16 рублей.