30 марта свой 21-й день рождения празднует компания «Ирбис» — крупнейший региональный производитель газированных напитков, минеральных и питьевых вод!
Мы приглашаем всех отметить его вместе с нами и получить не только массу положительных эмоций, но еще и поучаствовать в розыгрыше ценных призов и подарков от компании «Ирбис» и партнеров мероприятия!
С 27 февраля по 26 марта в нашей группе Вконтакте стартует конкурс «Сочный Birthday», приняв участие в котором, каждый из вас сможет стать участником итогового розыгрыша призов и подарков!
Чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо:
Если Ваш ответ оказался правильным — добро пожаловать на розыгрыш призов, который состоится 30 марта в магазине «М-видео» по адресу: Доз, 10а, ТРЦ «Планета», магазин «М-видео», 2 этаж.
На розыгрыше призов вас ждут «Сочные» подарки от партнёров квеста:
За репост конкурса в нашей группе «Ирбис Вконтакте» — каждому приз!!!
Желаем всем удачи и честной победы!!!
Подробности акции читайте в официальной группе «Ирбис» во «ВКонтакте».