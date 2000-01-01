30 марта свой 21-й день рождения празднует компания «Ирбис» — крупнейший региональный производитель газированных напитков, минеральных и питьевых вод!

Мы приглашаем всех отметить его вместе с нами и получить не только массу положительных эмоций, но еще и поучаствовать в розыгрыше ценных призов и подарков от компании «Ирбис» и партнеров мероприятия!

С 27 февраля по 26 марта в нашей группе Вконтакте стартует конкурс «Сочный Birthday», приняв участие в котором, каждый из вас сможет стать участником итогового розыгрыша призов и подарков!

Чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо:

Вступить в группу « Ирбис Вконтакте»

Пройти КВЕСТ и написать правильный ответ

Каждую неделю — новый КВЕСТ! Каждую неделю на шаг ближе к главному призу!

Если Ваш ответ оказался правильным — добро пожаловать на розыгрыш призов, который состоится 30 марта в магазине «М-видео» по адресу: Доз, 10а, ТРЦ «Планета», магазин «М-видео», 2 этаж.

На розыгрыше призов вас ждут «Сочные» подарки от партнёров квеста:

Подарочная карта в магазины М-видео номиналом 6000 р., а так же карты по 500 р.

5 сертификатов от картинг-центра «Драйв»

Гарантированный приз самому активному участнику Квеста!

Гарантированный приз самому быстрому участнику Квеста!

За репост конкурса в нашей группе «Ирбис Вконтакте» — каждому приз!!!

Желаем всем удачи и честной победы!!!

Подробности акции читайте в официальной группе «Ирбис» во «ВКонтакте».