Малоэтажная застройка, коттеджи, увеличение населения до 800 тысяч жителей — таким планировался Новокузнецк четверть века назад.

В сети появился видеосюжет, снятый известным журналистом Анатолием Сосимовичем к 375-летию Новокузнецка. В нём он беседует с главным архитектором города Борисом Масловым, пишет SU.

Тема разговора — прошлое, настоящее и будущее Новокузнецка. Борис Маслов рассказал об истории застройки Новокузнецка, об архитектуре зданий, о планах роста населения. По его словам, генеральный план застройки предусматривал увеличение числа новокузнечан к 2000 году до 800 тысяч человек. А будущее города, ставшее теперь уже прошлым, стояло за малоэтажным строительством и коттеджами.