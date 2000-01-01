Госавтоинспекция готовит тотальную проверку автомобилистов в Кемерове.

Рейд состоится во вторник, 28 февраля. Его цель — профилактика нарушений при перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили и выявлять тех автомобилистов, которые пренебрегают жизнью, здоровьем, а также безопасностью юных пассажиров и перевозят их в салоне транспортного средства с нарушением установленных законодательством норм, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Водителям напомнили, что за нарушения при перевозке детей законом предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.