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Кемеровских водителей ждёт массовая проверка ГИБДД

Сегодня 11:29
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rabochy-put.ru

Госавтоинспекция готовит тотальную проверку автомобилистов в Кемерове.

Рейд состоится во вторник, 28 февраля. Его цель — профилактика нарушений при перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили и выявлять тех автомобилистов, которые пренебрегают жизнью, здоровьем, а также безопасностью юных пассажиров и перевозят их в салоне транспортного средства с нарушением установленных законодательством норм, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Водителям напомнили, что за нарушения при перевозке детей законом предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

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