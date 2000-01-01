В редакцию ВашГород.ру с вопросом о том, где выгоднее в Новокузнецке купить технику, обратилась читательница Юлия.
«Мне нужно купить кое-что из техники, а я сомневаюсь в магазинах. Их много, а выбирать негде. В „ДНСе“ и „МВидео“ цены огромные, в „Эльдорадо“ рискуешь на брак нарваться. Слышала что-то про недорогие магазины техники, может, кто подскажет?» — написала Юлия.
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Сейчас у всех этих магазинов сайты есть - мониторьте рынок, дело 10 минут.
А вообще можно зайти на Яндекс-маркет, ввести то, что вы хотите в поиск и он предложит вам варианты из разных магазинов.
Реже в Эльдорадо и М-видео, поровну, проблем пока не было.
Реже в Эльдорадо и М-видео, поровну, проблем пока не было.
1.Заказывать нужно через интернет, там на многое цены ниже, при чем значительно. Так что придти в магазин, выбрать, уйти. И заказать через интернет. Оплатить потом в магазине.
2. Еще лучше дождаться пока на выбранный вами товар в интернете будет скидка по промо-слову, очень часто бывает.
3. Если крупная покупка то в идеале попасть под акцию когда 18% на бонусную карту возвращают, бонусами можно потом 100% покупки оплатить. Периодически бывает эта акция, вот была, но вчера закончилась.
Еще плюс интернет заказа в том, что вам продавцы навязывать экспресс сервис и допы разные не будут.
Пример для наглядности: в декабре эл.плиту брали, везде (М.Видео, ДНС, Эльдорадо) около 26тыс., в Эльдорадо в интернете 24 + по промо коду скидка, итого 22. 4 тыс разница с магазином. Ну и 18% на бонусную (около 4 тыс). Грубо говоря вместо 26 как везде вышла 18 тыс. В интернете у них много интересного, не только техника. Даже коляску ребенку там брали.