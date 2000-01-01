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Где в Новокузнецке недорого купить технику — вопрос дня

Сегодня 12:06
741
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию ВашГород.ру с вопросом о том, где выгоднее в Новокузнецке купить технику, обратилась читательница Юлия.

«Мне нужно купить кое-что из техники, а я сомневаюсь в магазинах. Их много, а выбирать негде. В „ДНСе“ и „МВидео“ цены огромные, в „Эльдорадо“ рискуешь на брак нарваться. Слышала что-то про недорогие магазины техники, может, кто подскажет?» — написала Юлия.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 12
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Читатель
12 3
А в М.Видео брака нет? Поставщики у всех одни.
Сейчас у всех этих магазинов сайты есть - мониторьте рынок, дело 10 минут.
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Анонимный пользователь
6 3
RBT ещё есть в комете и полёте находится - там и цены норм и качество
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Элька
5 2
Ха! В Эльдо ремонт проще и быстрее, если что, чем в М-видео! И в М-видео брак такой, что будешь несколько месяцев добиваться возврата денег.
А вообще можно зайти на Яндекс-маркет, ввести то, что вы хотите в поиск и он предложит вам варианты из разных магазинов.
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Алексей
0 3
Магазин "Рябина" в Дом Быта.Самый дешевый в городе.Я там холодильник с печкой брал,в 23 тыс.уложился.
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Хапаразигастус
2 0
Последнее время беру всё в Технопоинте. Особенно с тех пор, как е2е4 цены взвинтил до небес.
Реже в Эльдорадо и М-видео, поровну, проблем пока не было.
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Илья
0 0
RBT опустились. Они свой китайский Leran всем пихают, который ломается через 2 дня, а LG и SAMSUNG у них дороже чем в ДНСе. Даже если их дурацкие бонусы сплюсовать все равно дешевле брать в Технопоинте.
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Дима
0 1
Автор, на первом месте сейчас, наверное, технопоинт. Брал у них много, один раз даже пришлось с возвратом обратиться, но все нормально. Про Эльдорадо тоже могу сказать (5 лет там отработал) , ничего никому там брак не подсовывают. У меня дома процентов 70 техники из Эльдорадо.
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вася
2 0
Начнём с того сто технопоинт и днс одно и то же, эльдорадо и м видео, на брендовые товары ценник одинаковый, но в эльдорадо бывают скидки и при покупке через сайт можно сэкономить, а в мвидео бонусные рубли и при оплате через сайт скидка 5 процентов на весь товар, в е2е4 бывает значительно дешевле товар, но то же раз от раза, поэтому при покупке всё же лучше через интернет промониторить.
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!
0 0
Последнее время беру всё в Технопоинте. Особенно с тех пор, как е2е4 цены взвинтил до небес.
Реже в Эльдорадо и М-видео, поровну, проблем пока не было.
Даже кишечные паразиты не должны врать!
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Jackie
0 0
123 нормальный сайт, интернет-магазин
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Jackie
0 0
А накрутки бешеные везде, это да(
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111
2 0
В Эльдорадо брака столько же сколько и везде. Работала там. И сами технику берем там. Но не надо идти в магазин и брать.
1.Заказывать нужно через интернет, там на многое цены ниже, при чем значительно. Так что придти в магазин, выбрать, уйти. И заказать через интернет. Оплатить потом в магазине.
2. Еще лучше дождаться пока на выбранный вами товар в интернете будет скидка по промо-слову, очень часто бывает.
3. Если крупная покупка то в идеале попасть под акцию когда 18% на бонусную карту возвращают, бонусами можно потом 100% покупки оплатить. Периодически бывает эта акция, вот была, но вчера закончилась.
Еще плюс интернет заказа в том, что вам продавцы навязывать экспресс сервис и допы разные не будут.
Пример для наглядности: в декабре эл.плиту брали, везде (М.Видео, ДНС, Эльдорадо) около 26тыс., в Эльдорадо в интернете 24 + по промо коду скидка, итого 22. 4 тыс разница с магазином. Ну и 18% на бонусную (около 4 тыс). Грубо говоря вместо 26 как везде вышла 18 тыс. В интернете у них много интересного, не только техника. Даже коляску ребенку там брали.
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