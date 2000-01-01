В редакцию ВашГород.ру с вопросом о том, где выгоднее в Новокузнецке купить технику, обратилась читательница Юлия.

«Мне нужно купить кое-что из техники, а я сомневаюсь в магазинах. Их много, а выбирать негде. В „ДНСе“ и „МВидео“ цены огромные, в „Эльдорадо“ рискуешь на брак нарваться. Слышала что-то про недорогие магазины техники, может, кто подскажет?» — написала Юлия.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».